Turnploeg straalt na bereiken teamfinale op Spelen, Nina Derwael na indrukwekkende oefening aan brug: “Geweldig, écht zot”

Olympische Spelen “Ik wist wél dat er nog iemand voorop was”: tegenstrij­di­ge berichten uit Nederlands kamp na fiasco in wegrit, amateurren­ster Kiesen­hofer pakte goud

13:39 Sensatie in de olympische wegrit voor vrouwen, want amateurrenster Anna Kiesenhofer (30) heeft in Tokio het goud veroverd. De Oostenrijkse hield sterk stand na een vroege vlucht. Een minder positieve hoofdrol was weggelegd voor Nederland, dat met vier favorieten aan de start stond maar nooit echt als een team acteerde. Annemiek van Vleuten (zilver) juichte alsof ze goud pakte - en dat dacht ze ook. De renster wist niet dat Kiesenhofer nog voorop was. Haar landgenote Marianne Vos blijkbaar wél, zei ze zonet.