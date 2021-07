Triatleet Marten Van Riel over coronaheisa Geens: “Jelle bleef sterk en inspireert ons”

Olympische SpelenMarten Van Riel start deze nacht als enige Belg in de olympische triatlonafstand, zijn compagnon Jelle Geens arriveert na een coronabesmetting pas dinsdag in Japan voor de mixed relays: “We gaan ons zaterdag dubbel zo hard plooien voor hem”, zegt Van Riel. Maar eerst dus zijn individueel doel: “Ik ga all-in voor een medaille.”

In Japan is het al maandagochtend en in België nog zondagavond (23u30) wanneer Marten Van Riel begint aan zijn missie van 1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen - de olympische afstand in triatlon. “Het komt nu heel dichtbij”, zegt Van Riel op een persmoment daags voor zijn event. Na zijn zesde plek in Rio 2016 mikt hij nu op een olympisch podium. “Vijfde of vierde zou ik niet graag eindigen. Ik ga all-in voor een medaille. Zoniet kan ik me niets verwijten. Ik ben er klaar voor na een enorm goede voorbereiding.”

Maar helemaal ideaal was de aanloop evenmin, gezien de zorgen rond zijn trainingsmaat en compagnon de route Jelle Geens. Hij testte twee weken geleden in zijn woonplaats in het Spaanse Girona positief op corona. Na het uitzitten van een quarantaineperiode tot hij weer negatief is - een voorwaarde om naar Tokio te mogen afreizen - raakte Geens niet tijdig in Japan voor de individuele afstand deze nacht. Dinsdag landt hij in Tokio zodat hij wel nog kan deelnemen met de Belgian Hammers aan de gemengde estafette.

“Ik train altijd samen met Jelle en we zitten elke race samen. Voor mij was het toch wat vreemd om nu de laatste dagen van mijn voorbereiding zonder Jelle te doen en elke dag te hopen dat hij nog kon komen. Dat is nu toch gelukt voor de relays. Zo valt er een last van mijn schouders en kan ik mij individueel focussen.”

Volledig scherm Van Riel, Geens, Michel en Barthelemy met hun bronzen medaille op het EK in 2018. © BELGA

Van Riel geeft toe dat hij twee weken geleden schrik had na Geens eventueel ook besmet te raken: “Het gebeurde kort voor ons vertrek naar Tokio. We hebben met de hele groep Covid 19-testen gedaan. We moesten dat doen om te reizen. Gelukkig was er niemand anders positief. Het heeft wel voor stress gezorgd. Ik was opgelucht dat ik negatief het vliegtuig kon opstappen.”

Maar het was uiteraard niet fijn om Geens met een mentale opdoffer achter te laten. “We konden hem niet eens moed inspreken, omdat we hem face-to-face niet meer mochten zien. Om hem gemotiveerd te houden stuurden we met de Belgian Hammers wel af en toe berichtjes hoe het gaat. Ik ben onder de indruk hoe sterk Jelle gebleven is. Voor ons is hij een inspiratie om vol voor ons individueel doel te gaan, en nog voller te mikken op de mixed relays zaterdag.”

Van Riel laat uitschijnen dat het team met ook Claire Michel en Valerie Barthelemy zich komend weekend dubbel wil plooien om de Spelen voor Geens nog geslaagd te maken. “Normaal zijn we niet de topfavorieten, maar eerder de schaduwfavorieten”, zegt Van Riel. “Jelle zal zich niet helemaal ideaal hebben kunnen voorbereiden op de hitte in Tokio, maar hij zal uit de situatie wel kracht en motivatie halen. Omdat hij nu maar aan één van de twee races kan deelnemen, willen we die relays nu extra laten tellen voor hem.”

Warm water

Zelf zegt Van Riel dat hij uitstekend geacclimatiseerd is. “Ik ben al elf dagen hier in Japan. Ik ben zowel aan de jetlag als aan de temperatuur aangepast. De zwembaden in Japan zijn ook warm. We hebben ons kunnen voorbereiden in water met een temperatuur boven de 30 graden.”

Want ook dat is een extra moeilijkheidsgraad van de zwemproef in de triatlonafstand: “Het water is 28,5 graden en kan met het begin van het zomerseizoen nog oplopen tot 29 of 29,5 graden. Dat is heel warm en dan heeft je lichaam niks om af te koelen. Bij het fietsen heb je nog de wind. Als het water meer dan 31 graden bedraagt moeten ze de race zelfs inkorten, maar met dat scenario moeten we nu geen rekening houden. Ik kan ook goed om met warm water. Ik heb er geen schrik van.”

Mocht Van Riel een medaille pakken, zou hij dat als het hoogtepunt van zijn carrière zien. “Ja, dan zijn alle opofferingen die ik voor de sport gedaan heb, het waard geweest, ook de opofferingen van vrienden te verwaarlozen of vaak ver weg van huis te zijn. Het zou de bekroning van mijn carrière betekenen.”

