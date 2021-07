Triatleet Jelle Geens kan door coronabesmetting niet afreizen naar Tokio en moet al zeker individuele triatlon laten schieten

WHO-directeur op congres Internatio­naal Olympisch Comité: “De wereld faalt in bestrij­ding van het coronavi­rus”

21 juli De wereld faalt in de bestrijding van het coronavirus. Dat zei directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in zijn toespraak tijdens het congres van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in Tokio. “Deze pandemie is een test en de wereld faalt voor die test”, zei Tedros.