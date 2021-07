Triatleet Jelle Geens blijft door coronabesmetting in België en moet al zeker individuele triatlon in Tokio laten schieten

Olympische SpelenTriatleet Jelle Geens (28) geeft forfait voor de individuele triatlon op de Olympische Spelen in Tokio. Onze landgenoot testte in de aanloop naar de Spelen positief op het coronavirus, zo meldt het BOIC. Een deelname met de Belgian Hammers in de Mixed Team Relay behoort wel nog tot de mogelijkheden, want Geens testte intussen al een eerste keer negatief. Om af te reizen naar Japan is in de komende uren nog een tweede negatieve test nodig.

Jelle Geens is in de voorbereiding op de Olympische Spelen in Europa besmet geraakt met het coronavirus, meldt het BOIC in een persbericht. Onze landgenoot kon daardoor in tegenstelling tot Belgian Hammers-ploegmaats Claire Michel, Valerie Barthelemy en Marten Van Riel nog niet afreizen naar Japan. Geens testte ondertussen al een eerste keer negatief, maar kan onmogelijk op tijd in Japan geraken om deel te nemen aan de individuele triatlon bij de mannen. Een tweede test moet nog gebeuren, de individuele triatlon staat zondag (23u Belgische tijd) al op het programma.

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) bevestigde vanochtend vroeg het nieuws. “ Volgens het Playbook voor de Olympische Spelen van Tokio 2020 is een vertrek naar Tokio alleen mogelijk indien de reiziger in de 14 dagen voor het vertrek symptoomvrij is en in de laatste 96 uur voor het vertrek op twee verschillende dagen negatief heeft getest in een door Japan geaccrediteerd laboratorium”, legt het BOIC uit.

Door het forfait van Geens wordt Marten Van Riel de enige Belg in de individuele triatlon bij de mannen. “Intussen is Jelle symptoomvrij en heeft hij één keer negatief getest. Indien mogelijk, zal hij de komende dagen naar Tokio afreizen, zodra dit in overeenstemming is met het draaiboek, om voor de Belgische Hammers deel te nemen aan de olympische Mixed Relay die zaterdag 31 juli gepland staat”, gaat het verder.

Noah Servais houdt zich ondertussen klaar om Geens te vervangen mocht hij de gemengde competitie (met ook Claire Michel en Valerie Barthelemy) missen. “Noah is ondertussen naar Japan gereisd om de deelname van de Belgian Hammers aan de olympische Mixed Relay veilig te stellen. Hij bereidt zich in het Team Belgium Belfius Basecamp in Mito als reserveatleet voor op een mogelijke start in de olympische Mixed Relay in het geval Jelle Geens niet tijdig naar Japan kan afreizen”, aldus het BOIC.

Geens hoopt in Tokio voor de tweede keer deel te nemen aan de Olympische Spelen. Vijf jaar geleden eindigde hij in Rio de Janeiro als 38ste in de individuele triatlon bij de mannen. Ondertussen was hij uitgegroeid tot één van de schaduwfavorieten voor een medaille. Streep door de rekening dus voor Geens en mogelijk ook de Belgian Hammers. In de voorbereiding op de Spelen werd Geens nog tweede in de WTS-manche in Yokohama.

De triatleet was bovendien een van de eerste atleten die zich in Brussel op de Heizel meldde toen de regering het licht op groen zette voor de vaccinatiecampagne bij de olympiërs. Een eerste coronaprik heeft Geens dus al gehad, zijn besmetting liep hij zoals gezegd op in zijn voorbereiding op de Spelen. Die maakte hij samen met ploeggenoot Marten Van Riel rond in het Spaanse Girona.

Volledig scherm Jelle Geens. © BELGA