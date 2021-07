Tranen van geluk bij Nederlandse BMX’er Kimmann, die met barst in knie naar goud vliegt: “Ik snap er geen fluit van”

Olympische spelenNiek Kimmann heeft op de Olympische Spelen in Tokio de gouden medaille gegrepen. De 25-jarige Nederlandse BMX’er was in de finale op het Ariake Urban Sports Park veruit de sterkste. Een straffe stoot, want hij reed rond met een barst in de knie na een botsing met een official. De Brit Kye Whyte pakte zilver, de Colombiaan Carlos Alberto Ramirez Yepes het brons.

Kimmann kwam maandag tijdens een training nog in botsing met een overstekende official en liep daarbij een scheurtje in de knie op. “Na de training had ik weer pijnstillers gepakt en die sloegen heel slecht op mijn maag", zei Kimmann voor de camera van de NOS.

“Ik had echt buikkrampen, dus toen de eerste race 45 minuten werd uitgesteld, kwam me dat wel goed uit. De halve finales gingen goed. Het was afzien, maar het ging goed. En toen stond ik in de finale."

Kimmann startte steeds aan de buitenkant en zorgde er met een versnelling op het eerste rechte stuk voor dat hij als eerste door de eerste bocht ging. Dat lukte hem in de finale ook. Kimmann gaf zijn koppositie daarna niet meer af op de lange olympische baan.

Volledig scherm Niek Kimmann. © AFP

“Toen stond ik op het startdeck. En toen dacht ik: ‘Om mij heen is zoveel poespas.’ Dat moet je gewoon even uitschakelen en als het hek naar beneden gaat hard trappen. Toen kwam ik de eerste bocht uit en ik dacht: ‘Wat gebeurt me hier?’ En toen kwam ik over de lijn, en ja... Tsjonge, ik snap er nog steeds geen fluit van hoe dit allemaal kan", zei Kimmann, die kost noch moeite spaarde om top te zijn in Tokio. Zo nam hij een nieuwe coach onder de arm en verhuisde hij zelfs naar Zwitserland. Mensen verklaarden hem voor gek, maar hij trok met een onoverwinnelijk gevoel richting Japan. Tot die official dus voor zijn neus de baan overstak… “Ik liep net te janken, maar afgelopen week heb ik hier ook wat af lopen janken”, biecht Kimmann lachend op.

Met zijn zege schreef Kimmann geschiedenis. Hij bezorgde Nederland het eerste olympisch goud in het BMX’en.

Volledig scherm Niek Kimmann. © ANP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm Niek Kimmann met zijn medaille. © Photo News