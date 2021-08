Tranen bij Lotte Kopecky, dé Belgische pechvogel van de Spelen: “Ze kon geen kant op bij die val, het zat alweer niet mee”

Olympische SpelenLotte Kopecky heeft in in het omnium bij de vrouwen op de Olympische Spelen in Tokio opgegeven. Onze landgenote stapte in de tempokoers uit de wedstrijd nadat ze eerder in de scratch, het openingsonderdeel, betrokken raakte in een zware en massale valpartij. Volgens de eerste berichten liep ze een zware kneuzing op aan haar linkerheup. Verder lijkt de schade mee te vallen.

Na de vierde plaats in de wegrit en de ontgoocheling van de koppelkoers met Jolien D’Hoore is ook het omnium op de Olympische Spelen op een teleurstelling uitgedraaid voor een onfortuinlijke Lotte Kopecky. Onze landgenote kreeg in de tempokoers dertig rondesvoor de kiezen, maar snel was duidelijk dat de Belgische gehavend uit de val in de scratch was gekomen. Kopecky liet haar concurrentes rijden en stapte zichtbaar geëmotioneerd af.

Kopecky kwam eerder in de scratch op een ronde van het einde met bijna de helft van het deelneemstersveld hard ten val en was uitgeschakeld voor de sprint. Kopecky, die na een poos weer op de fiets was gekropen, bolde finaal als vijftiende over de meet. De jury greep na overleg in en kende alle rensters die vielen een dertiende plaats (16 ptn) toe in de stand. Helaas mocht het in de daaropvolgende tempokoers dus niet zijn. Exit voor Kopecky, die last had aan haar heup.

Bondscoach Peter Pieters: “Dit is heel spijtig, het waren niet de Spelen van Lotte Kopecky. Ze zat heel goed in de scratch, maar bij die val kon ze geen kant op. Lotte viel erg hard op haar heup. We dachten het te proberen, maar het had geen nut meer. De tranen stonden in haar ogen. Ze is nu bij de dokters en die bekijken haar linkerheup. Het wordt wellicht een zware bloeduitstorting. Het zat niet mee. Top vijf was met haar huidige vorm zeker haalbaar in het omnium.”

Een latere update omtrent de situatie van Kopecky uit Tokio maakte gewag van een zware kneuzing aan haar linkerheup. Er zou ook sprake zijn van een bloeduitstorting, zo meldt Koen Beeckman, teamleader piste en mountainbike bij Belgian Cycling. Straks wordt Kopecky verder onderzocht door prof. dr. Bellemans in het olympisch dorp.

