Tom Boon mocht niet mee op podium en keek wat lijdzaam toe tijdens ceremonie: “Fysiek was mijn niveau niet hoog genoeg”

Ook al speelde hij in het toernooi drie matchen en krijgt hij uiteraard aan gouden medaille, schreef het protocol voor dat alleen de kern van zestien die de finale speelde op het hoogste schavot mocht. Onbegrijpelijk, vond bondscoach Shane McLeod en vele andere spelers. Zo kon Boon een emotioneel moment niet delen. Sowieso deed het al pijn dat hij uit de boot viel na de kwartfinale.

Na zijn kuitspierscheur kort voor de olympische start maakte Boon zijn rentree halfweg de groepsfase, maar bleek hij nog niet in topvorm: “Natuurlijk had ik liever de halve finale en finale gespeeld, maar fysiek was mijn niveau nog niet hoog genoeg. In ons systeem moeten de aanvallers ook veel druk zetten en mee verdedigen.” Boon is toch blij dat hij nog zijn steentje heeft bijgedragen met een cruciale goal in de kwartfinale tegen Spanje: “Die goal redt wat mijn Spelen. Het was een belangrijk moment voor de ploeg, voor mij en de medaille.”

Volledig scherm Tom Boon (r) met naast hem Arthur van Doren © BELGA

Thomas Briels stopt als Red Lion: “Het is mooi geweest”

Voor de 34-jarige Thomas Briels is het olympisch goud het slotakkoord van zijn carrière als international: “Ik moet het nog even laten bezinken en het is nog niet officieel. Maar ik denk wel dat het mooi geweest is. Na vijftien jaar kan ik stoppen met een hoogtepunt. Het is moeilijk om nog beter te doen dan dit. Ik maak nu plaats vrij voor een nieuwe generatie.”

Briels beleefde al zijn vierde Spelen, maar daar ging een emotionele rollercoaster mee gepaard. Vijftien jaar lang had hij de Red Lions als een boegbeeld gediend en de laatste jaren was hij ook kapitein, toch kreeg hij enkele weken voor de start van de Spelen te horen dat hij niet in de kern van zestien zat. Hij mocht wel als een van de twee reserven mee. Door blessures van andere spelers raakte hij wel van bij de start in de ploeg. Ook de finale speelde hij mee: “Ik heb zeven van de acht matchen gespeeld. Daar ben ik dankbaar voor. Ongelooflijk dat we na wereldkampioen, Europees kampioen nu ook olympisch kampioen zijn. Het deed me pijn dat ik er eerst niet bij was, maar mijn ploegmaats hebben me er doorgesleurd. Ik was klaar en fit als ik nodig was. Op het podium stond naast mijn goede vriend Felix Denayer met wie ik vijftien jaar lang de kamer gedeeld. Ik keek wat met ongeloof naar hem, daar stonden we dan samen als olympisch kampioen.”

Volledig scherm Thomas Briels (l), samen met Cedric Charlier. © Photo News

