Tokio moet op 100 dagen voor start Spelen afrekenen met viruspiek, statistiekenbureau voorspelt 11 Belgische medailles

“We zullen ons in deze periode moeten inspannen om de verspreiding van infecties tegen te gaan en het virus te verslaan, omdat we graag met iedereen de Olympische Spelen willen houden”, zei gouverneur Yuriko Koike van Tokio. Vooralsnog bevindt de stad waar op 23 juli de openingsceremonie van de Spelen is gepland zich in een lockdown. Ook het vaccineren verloopt traag in Japan. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is slechts 0,4 procent van de bevolking volledig ingeënt.