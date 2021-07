‘Tokio 2020’ in 20 markante cijfers: 339 disciplines, 530 medici en 13 miljard euro aan totale kosten

Olympische SpelenDe Olympische Spelen gaan dan wel in 2021 door, toch bleef de naam ‘Tokio 2020' behouden. Handig, want zo kunnen we de Spelen in 20 markante cijfers gieten. Ontdek ze hieronder: van het aantal gram puur goud dat een medaille bevat tot het totale kostenplaatje.

3,5

Slechts 26 van de 750 competitiemomenten worden toegankelijk voor (een zeer beperkt) publiek. Dat is amper 3,5% van de oorspronkelijk voorziene bezetting. Het betreft uitsluitend events die buiten Tokio plaatsvinden, want in de hoofdstad zijn door de afgekondigde noodtoestand geen toeschouwers toegelaten. Het aantal buitenlandse fans op de Spelen bedraagt… nul.

6

Het is niet al goud wat blinkt. Een gouden olympische medaille bevat slechts… 6 gram puur goud, iets meer dan 1% van het totale gewicht (556 gram). Dat is het equivalent van een muntstukje van 20 eurocent. Het eremetaal heeft een diameter van 85 millimeter en een maximale dikte van 12,1 millimeter.

21

Het olympisch dorp, in het Harumi-disctrict, bevat 21 appartementencomplexen om alle atleten en begeleiders te huisvesten. De kamers, die na de Spelen zullen worden uitgebouwd tot luxe-appartementen, zijn klein (eenpersoons: 9 vierkante meter, tweepersoons: 12 vierkante meter) en eenvoudig ingericht. De bedden zijn gemaakt van stevig, recycleerbaar karton. Er is een coronakliniek voorzien voor de dagelijkse coronatests.

Volledig scherm Het olympisch dorp. © BELGA

31,1

Zoveel bedraagt de gemiddelde temperatuur in Tokio van midden juli tot eind augustus. Hot, hot, hot, dus. De hoge luchtvochtigheid — gemiddeld 73 à 76% — maakt het extra lastig. Reden ook waarom het IOC de marathon 800 kilometer noordelijker, naar het ‘koelere’ Sapporo, verschoof.

33

Het aantal verschillende sporten dat op de Spelen aan bod komt. Vijf sporten werden aan het olympisch programma toegevoegd of in ere hersteld: baseball/softbal, karate, klimsport, skateboarden en surfen.

42

De competities vinden plaats op 42 verschillende ‘venues’. 25 daarvan stonden er al, acht zijn volledig nieuw en blijven ook na de Spelen dienst doen. Tien locaties zijn ‘pop-ups’ (tijdelijk), volgens de Los Angeles Times.

57

Tokio organiseert de Spelen voor de tweede keer in de geschiedenis. De eerste keer was in 1964, 57 jaar geleden dus. Japan was ook twee keer gastland voor de Olympische Winterspelen: in 1972 (Sapporo) en 1998 (Nagano).

Volledig scherm De Japanse loper Yoshinori Sakai draagt de olympische vlam tijdens de openingsceremonie van de Spelen in 1964. © AP

60

De Japanners lopen niet warm voor de Spelen, dat is bekend. Volgens een enquête van het persbureau Kyodo vond bijna 60% dat het evenement opnieuw moest worden afgelast omwille van de coronapandemie.

60/36

Was de verhouding, wat het aantal stemmen betreft, waarmee Tokio het in 2013 op het IOC-congres in Argentinië haalde op Istanboel in de beslissende fase van het ‘bid process’ voor de Spelen 2020.

80

Volgens IOC-voorzitter Thomas Bach zal ruim 80% van de deelnemende atleten tegen de openingsceremonie op 23 juli volledig gevaccineerd zijn. In schril contrast daarmee staat de 18% Japanse bevolking dat inmiddels twee prikken kreeg.

339

Het aantal disciplines/categorieën/onderdelen van de 33 sporten waarin medailles worden uitgereikt.

530

Tweehonderddertig dokters en driehonderd verpleegsters, een totaal dus van 530 medici, zullen dagelijks op de Spelen in de weer zijn om de verspreiding van het coronavirus in Tokio/Japan tegen te gaan.

Volledig scherm © AFP

613

De Verenigde Staten zijn met 613 atleten (329 vrouwen, 284 mannen) de best vertegenwoordigde natie in Tokio. Ter vergelijking: thuisland Japan ‘strandt’ op 582, China op 431.

11.091

Het (bij benadering) totale aantal atleten dat twee weken lang op de Olympische Spelen actief zal zijn. 51% daarvan zijn mannen, 49% vrouwen.

79.000

is, ongeveer, het aantal accreditaties uitgereikt aan niet-Japanse medewerkers, officials en journalisten op de Spelen.

293.000

Tokio heeft zichzelf de ambitie gesteld om de groenste Olympische Spelen ooit te organiseren, met een totale CO2-emissie die de 293.000 ton niet overschrijd. Zo zijn de medailles gemaakt van 6,2 miljoen oude, gerecycleerde mobiele telefoons en de podia van opgevist plastiek uit de oceaan.

690.000

Met de beslissing om geen fans toe te laten op de Olympische Spelen zou het organisatiecomité in Tokio naar verluidt 690.000 euro aan ticketing-inkomsten mislopen. Er was een verkoop voorzien van 8,8 miljoen tickets.

Volledig scherm © EPA

1.070.000.000

1,07 miljard euro is het totale kostenplaatje van het nieuwe Olympic Stadium in Tokio, decor van de openings- en sluitingsceremonie, atletiekevents en voetbalfinale. Daarmee staat de venue in de top vijf van de duurste stadions ter wereld.

1.170.000.000

Volgens het Nomura Research Institute het geschatte economische verlies (in o.a. de horeca- en transportsector), uitgedrukt in euro, die de coronapandemie met zich meebrengt.

13.000.000.000

1.644 miljard yen of ruim 13 miljard euro, bedraagt het totale kostenplaatje van de Olympische Spelen. Een budget dat flink is opgelopen door het uitstel vorig jaar en de Covid-gezondheidsmaatregelen en volgens de overheid nog kan aandikken.