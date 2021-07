Tim Brys en Niels Van Zandweghe grijpen ticket voor halve finales lichte dubbeltwee: “Zeer verstandige wedstrijd geroeid”

Olympische Spelen Red Lions klaar voor Nederland na winst in laatste oefengalop tegen Japan: “We willen groeien in het toernooi”

22 juli Het belang van oefenduels moet nooit worden overschat. Maar snel nog even Japan over de knie leggen draagt wel bij tot de gemoedsrust van de Red Lions. Groeien, is nu de missie. Wedstrijd na wedstrijd na wedstrijd. “Pas in de kwartfinales moeten we ons allerbeste niveau bereiken.”