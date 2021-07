Tijdritarchitect ziet alleen maar goede signalen: “Warmte tijdens de tijdrit was extra pluspunt voor Wout”

Olympische Spelen Gewichthef­ta­lent Nina Sterckx: “Belgian Cats hebben me al opgenomen in de groep”

17 juli Nina Sterckx is met haar 18 jaar een van de youngsters in de Belgische delegatie op de Olympische Spelen. De gewichthefster verbroedert intussen met de Belgian Cats. “Ze nemen me goed op in de groep.”