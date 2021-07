Tijdritarchitect ziet alleen maar goede signalen: “Dat Wout van Aert nog goed zal zijn in Tokio, staat vast”

Zaterdag nam Wout van Aert de maat van de 141 andere renners in het Tourpeloton tijdens een tijdrit van 30,8 km. Over precies negen dagen moet hij er 37 achter zich laten om goud te pakken in Tokio, op een omloop die weliswaar wat langer en geaccidenteerder is. Het tijdritparcours op de Olympische spelen is precies 44,2 km lang en herbergt een handvol heuveltjes die samen goed zijn voor 846 hoogtemeters.