“Tijdens het fietsen sloegen de granaten naast mij in”: twee Syrische broers vluchtten uit hun land en treffen mekaar op Spelen in Tokio

Er zijn weinig atleten op deze Spelen die meer hebben moeten knokken voor hun plek in Tokio. De broers Mohamad en Alaa Maso komen uit een sportief gezin - hun vader was een zwemmer. Al snel bleek dat Mohamad een toekomst als triatleet had, Alaa was net als hun papa een goede zwemmer. Er werd hen een mooie toekomst voorspeld. Alleen: toen de oorlog in 2011 uitbrak in Syrië konden zij hun sport nog nauwelijks beoefenen, tenzij ze hun eigen leven in gevaar brachten. Zo vertelde Mohamad aan het Nederlandse Trouw - hij is intussen Nederlandstalig: “Tijdens het fietsen sloegen de granaten links en rechts van mij in, waardoor ik dekking moest zoeken in greppels. De situatie was afgrijselijk. Het atletiekstadion waar ik vaak trainde, was doelwit van een bombardement terwijl ik er nog liep.” Alaa, die “dankzij het zwemmen alle negativiteit in zijn land kon vergeten”, zag zijn trainingsaccommodatie eveneens vernietigd worden. “De situatie werd alsmaar erger. Ik zag geen licht aan het einde van de tunnel.”