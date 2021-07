TIJD VOOR TOKIO. Skateboarder Axel Cruysberghs staat voor historische deelname: “Eigenlijk was ik eerst niet te vinden voor de Spelen”

Olympische Spelen‘t Is bijna tijd voor Tokio. Volgend weekend beginnen de Olympische Spelen in Japan, met ook heel wat Belgen aan de start. Eén van hen is skateboarder Axel Cruysberghs. Voor onze reeks ‘Tijd voor Tokio’ zaten wij in aanloop naar de Spelen in het spoor van de 26-jarig West-Vlaming.

Cruysberghs is er bij voor de historische intrede van het skateboarden als olympische sport in Tokio. De sport past in de strategie van het IOC om de Spelen minder ‘antiek’ te maken en nieuwe jonge doelgroepen aan te boren. Cruysberghs komt in actie in de Street-discipline: de skaters voeren technische tricks en sprongen uit op een nagebootst straatparcours met hellingen, rails, trappen, muurtje.

Cruysberghs woont in de Verenigde Staten en is een begrip in de Amerikaanse skatescene. “Eerst was ik niet echt te vinden voor die Spelen, maar het is goed voor de sport”, zegt hij in bovenstaande video. Dat skateboarden nu olympisch is, zal de sport alleen maar groter en sterker maken. Mijn ambitie? Ik wil de finale halen - dat zal al stevig zijn.”

Cruysberghs legt ook uit hoe de skatecompetitie straks in Tokio pratisch in elkaar zit en hoe het leven van een professioneel skateboarder eruit ziet. Bekijk het in bovenstaande video!

