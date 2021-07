TIJD VOOR TOKIO. Hanne Claes ambieert finaleplaats met Belgian Cheetahs: “We zijn hechte groep, dat is onze grote kracht”

Als klein meisje droomde Claes al van de Olympische Spelen. “Ik zat van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat aan de tv gekluisterd om alle sporten te kunnen zien”, vertelt ze. “Dat ik daar nu zelf mag staan als atleet, is echt zot. Ik krijg er nog altijd kippenvel van.” Al had het vorig jaar geen haar gescheeld of Claes had de Spelen gemist. Corona was haar ‘geluksbrenger’. “Eind maart kreeg ik last van mijn enkel en een paar maanden later ben ik geopereerd geweest, net omdat de Spelen werden uitgesteld.”

Claes loopt zelf de 400m horden, maar komt met de Belgian Cheetahs ook in actie op de 4x400m. De finale is het doel van de hechte groep, aldus Claes. “De sfeer zit er altijd goed in, dat is onze grote kracht. Bij de opstart in 2018 was dat ook één van de focuspunten. Daar zijn we op korte tijd zeker in geslaagd.”