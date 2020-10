“Tijd om te veranderen. Anders is het misschien gedaan met het olympisch gewichtheffen”

Meer sportHangt het olympische lot van het gewichtheffen aan een zijden draadje? Het lijkt erop nu het Internationaal Olympisch Comité (IOC) er na een nieuw incident bij de Internationale Gewichtheffederatie (IWF) mee dreigt haar olympisch statuut te herbekijken voor de Spelen van Parijs in 2024. Ex-atleet Tom Goegebuer, die nu onder meer gewichthefster Nina Sterckx traint, is er niet gerust in: “Er zijn veel slechte scenario’s denkbaar.”

Het gewichtheffen heeft een slechte naam als het op doping aankomt. Zo bleek bij het hertesten van stalen uit de Spelen van 2008 en 2012 dat 61 gewichtheffers aan het verboden spul zaten. In juni nog schreef de Canadese jurist Richard McLaren in zijn rapport dat Tamas Ajan, de 81-jarige Roemeen die twintig jaar de IWF leidde, 41 dopingzaken in de doofpot stak en 130 andere verticaal klasseerde. Hij parkeerde miljoenen euro’s op zijn privé-rekeningen, zonder ooit verantwoording af te leggen. Ajan overleefde het schandaal niet: hij diende zijn ontslag in.

Ursula Garza Papandrea, al ondervoorzitter sinds 2017, moest als voorzitter ad interim de IWF naar rustiger wateren leiden en het beleid hertekenen. Bij een spoedzitting dinsdag, waar Papandrea zelf niet op was uitgenodigd, stemden 13 van de 16 leden van het Uitvoerend Comité er evenwel voor om de Amerikaanse af te zetten als preses, zonder te argumenteren waarom die ingreep nodig was. En ze duidden meteen ook een opvolger aan: de Thaise vice-president Intarat Yodbangtoey. Goed om weten: Thailand mag straks geen gewichtheffers naar de Spelen van Tokio sturen wegens te veel dopingzondaars. Yodbangtoey werd ook genoemd in het McLaren rapport als een bondgenoot van Ajan, die geld uitdeelde om stemmen te kopen - een beschuldiging die Yodbangtoey ontkende.

Quote Ik ben blij dat het IOC druk zet. Het lijkt me een goed idee mocht ze, net zoals in het boksen, een externe commissie aanstellen om de zaken over te nemen



Ex-gewichtheffer Tom Goegebuer

Bij het IOC zijn ze not amused met de machtsgreep bij de IWF. Voorzitter Thomas Bach gaf de IWF vorige week nog onder haar voeten omdat de hervormingen te traag gingen. Het IOC dreigt er nu mee om bij haar volgende raad van bestuur in december het olympisch statuut van het gewichtheffen of aantal tickets voor haar atleten te herbekijken voor de Spelen van 2024 in Parijs. “Ik ben blij dat het IOC druk zet,” zegt ex-gewichtheffer Tom Goegebuer, die nu onder meer belofte Nina Sterckx traint. “Anders loopt het misschien slecht af. Het lijkt me een goed idee mocht het IOC, net zoals ze in het boksen deden, een externe commissie aanstelt om de zaken over te nemen. De IWF moét dan wel luisteren want de financiële gevolgen kunnen groot zijn. De IWF en alle nationale federaties leven bij gratie van subsidies van het IOC - het is dan te nemen of te laten. Het ís tijd om te veranderen want als ze niks doen, dat is het misschien gedaan met het olympisch gewichtheffen.”

Verdeeldheid

Het probleem, zo schetst Goegebuer, zit ‘m erin dat er verdeeldheid is binnen het Uitvoerend Comité. Een deel, zoals Papandrea, wil het ingeslagen pad verder ingaan en houdt vast aan hun strenge antidopingbeleid. Want het moet gezegd: de IWF heeft best wat maatregelen genomen om de doping in hun sport tegen te gaan. Wie zich selecteert voor de Spelen, moet niet één keer in competitie uitkomen, maar zes keer in achttien maanden. Zo kan een atleet niet na één sterke prestatie verdwijnen tot aan de Spelen. Landen worden ook afgerekend op hun dopingverleden: wie meer dan 20 dopinginbreuken telt sinds 2008 mag geen vier (het maximum quotum) maar slechts één atleet afvaardigen; meer dan tien inbreuken: twee atleten.

En zo komen we bij dat andere deel van het Uitvoerend Comité: de leden die van de maatregelen af willen. Laat hen nu vooral afkomstig zijn uit landen die de pineut zijn van het strengere dopingbeleid. Thailand en Egypte mogen geen énkele gewichtheffer naar Tokio sturen. Rusland en Kazachstan maar eentje per gewichtsklasse; Roemenië, Oezbekistan, India en Iran slechts twee. Die acht landen hebben elk een afvaardigde in het Uitvoerend Comité.

Collectieve verantwoordelijkheid

“Die landen vinden het unfair dat hun zuivere atleten mee gestraft worden,” aldus Goegebuer. “Ze komen dan met argumenten af zoals: ‘Het is toch niet omdat er één moordenaar zit in een familie, dat je hen allemaal moet veroordelen?’ De voorzitter van de Russische gewichtheffederatie zei: ‘We hebben alles veranderd. We sneden de oude bomen af en plantten er nieuwe. Je mag ons nu niet straffen voor het verleden.’ Terwijl zij er net mede verantwoordelijk voor zijn dat het gewichtheffen vandaag in slechte papieren zit. En het IOC past zelf ook collectieve verantwoordelijkheid toe. Ze namen de IWF al eens 60 quotaplaatsen af voor de Spelen, als ze niet opletten zijn ze er straks weer 30 kwijt. Het IOC ís de Spelen al aan het veranderen, ze worden te groot. Je moet het IOC dan niet de paplepel in de mond steken, want dat zou wel heel dom zijn. Uit de kijkcijfers blijkt wel dat het gewichtheffen op de Spelen populair is en het IOC zal wel twee keer nadenken voor er ons uit gooien maar wie weet schrappen ze het gewichtheffen wel tijdelijk voor de Spelen van Parijs - wat een ramp zou zijn, ook voor atletes zoals Nina.”

Het is nu uitkijken naar de reacties van andere federaties. Dertig nationale bonden zouden al een een schriftelijk verzoek ingediend hebben om in december een algemene vergadering te houden, waar ze dan een nieuwe voorzitter kunnen kiezen. De Britse gewichtheffederatie vindt ook dat het voltallige bestuur van de IWF moet opstappen. Of het zover komt? Papandrea, die nog altijd de functie van ondervoorzitter heeft, zal haar twijfels hebben. “Die mensen hadden al decennia de tijd om nieuwe reglementen op te stellen, om de sport te hervormen - denk je dat ze het ineens gaan doen,” zei ze aan persagentschap AP. “Het zou me verbazen. Veranderingen met dít bestuur is gewoonweg onmogelijk.”

Gewichtheffen staat al sinds de eerste Olympische Spelen in 1896 op het programma.

Volledig scherm Ex-voorzitter Tamas Ajan diende in april zijn ontslag in nadat bleek dat hij 41 dopingzaken in de doofpot stak. © REUTERS