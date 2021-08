Thomas Van der Plaetsen naar ziekenhuis na verlaten tienkamp in rolstoel

Olympische Spelen Onze atle­tiekspe­ci­a­list Van Branteghem over het “súperhistorische” wereldre­cord van Warholm: “Boltiaans? Misschien van tijd nog straffer”

3 augustus “Een historische grens, waar we nog héél ver van waren, is nu gesloopt.” Superlatieven schieten - zelfs bij onze specialist Cédric Van Branteghem - tekort om het fabelachtige wereldrecord van Karsten Warholm (25) op de 400 meter horden te beschrijven. Van 46.70 ging het plots naar 45.94. Boltiaans. “Ik had het er net nog over met Wilfried (Meert, voormalig directeur van de Memorial, red). Dit is een súperhistorische prestatie. Boltiaans? Misschien van tijd nog straffer.”