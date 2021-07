Thomas Pieters hoopt ontgoocheling van 2016 weg te golfen: “Kleine kans dat ik olympisch kampioen word maar het kàn”

In Rio was Nicolas Colsaerts zijn kompaan, in Tokio krijgt hij het gezelschap van (voor)naam­genoot Thomas Detry (28). Het grote verschil is dat Thomas Pieters vijf jaar terug beter gerankt stond dan Colsaerts, terwijl nu Detry de betere Belg is – op papier althans. Detry staat 75ste op de wereldranking, Pieters pas 120ste. Maar terwijl Detry nog ­altijd op zoek is naar z’n eerste profzege op de European Tour, heeft Pieters er wel al vijf op z’n naam staan. Of het niet steekt dat hij niet meer het nummer 1 bij de Belgen is? “Neen, dat is maar een getal. Dat zeg ik omdat ik nu de tweede Belg ben (lacht). Maar ik lig er echt niet wakker van. Ik speel ook niet tégen Thomas.”