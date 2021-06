Thomas Briels na mislopen van vierde opeenvolgende Olympische Spelen: “Besef dat onze coach de moeilijkste keuze ooit heeft moeten maken”

Olympische SpelenGeen Thomas Briels in de olympische selectie van de Red Lions. Bondscoach Shane McLeod besliste om de kapitein thuis te laten . Sneu voor Briels, die wel respect opbrengt voor de keuze van McLeod. “Er is niets gebroken tussen hem en mij.”

Thomas Briels kreeg het nieuws dat hij uit de olympische selectie van zestien spelers viel, net na het EK in Amstelveen te horen. “Ik heb dat slechte nieuws dus al een goede week kunnen verwerken”, zegt Briels, die op het EK nog kapitein was van de Red Lions. “Tijdens het EK had ik wel al een slecht gevoel toen ik voor de halve finale tegen Nederland naast de ploeg viel. Of ik dit eerder zag aankomen ? Eerlijk gezegd niet. Ik heb ook nooit een signaal in die richting gekregen. Begin dit jaar werkte ik een goede stage in Spanje af en ook de rest van de voorbereiding verliep goed. Ik ben wel de oudste speler van de groep, maar op fysiek vlak klopt alles nog.”

Volledig scherm © Photo News

Briels beseft dat coach Shane McLeod met de keuze van ‘de zestien voor Tokio’ voor een bijzonder moeilijke opdracht stond. “Iedereen wist dat er een aanvaller ging sneuvelen”, aldus Briels. “Voor Shane moet dit wellicht de moeilijkste keuze ooit geweest zijn. Hij kent ons door en door en hij is de eindverantwoordelijke. Shane moet met heel wat zaken rekening houden en dat valt niet te onderschatten. Er is zeker niets gebroken tussen hem en mij. Ik heb nog steeds veel respect voor hem. Olympisch goud zou voor hem en voor ons de kroon op het werk betekenen en ik had gehoopt daar mee aan te werken. Het mocht jammer genoeg niet zijn. Ik rekende op iets meer krediet. Ik moet dit accepteren, maar mentaal was het vanzelfsprekend een serieuze klap.”

Volledig scherm © ANP

Het pleit voor Briels dat hij, gezien zijn staat van dienst, mee naar Tokio reist als reserve. “Wat die reserveplaats betreft heb ik even bedenktijd gevraagd en met vrienden en familie overlegd”, geeft Briels toe. “Het zou voor mij nu veel gemakkelijker zijn om op vakantie te vertrekken, maar zo zit ik nu eenmaal niet in elkaar. Hockey blijft een teamsport, we vormen al jaren een geweldige groep en ik wil het als reserve zo goed mogelijk doen. Dat betekent in de eerste plaats dat ik moet fit blijven en klaarstaan indien er iets met een basisspeler gebeurt. En voor alle duidelijkheid: dat wens ik geen enkele Red Lion toe.”

Volledig scherm © BELGAPLUS

Volledig scherm © Photo News