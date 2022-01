Thiam verlengt olympische titel, maar ging daarvoor fysiek en mentaal tot het uiterste: “Alle ‘merde’ van het afgelopen jaar moest er ineens uit”

Japanse atlete krijgt nieuwe gouden medaille nadat burgemeester erin bijt

De burgemeester van de Japanse miljoenestad Nagoya heeft het hard te verduren gekregen op social media. Tijdens de huldiging van atlete Mio Goto, die goud won met haar softbalteam, beet Takashi Kawamura in de medaille. Een oude truc om te verifiëren of het wel écht goud is. Iets wat volgens vele Japanners niet aanvaardbaar is in coronatijden. Kawamura werd op social media bedolven onder kritiek voor het maken van een ‘microbe-medaille’. De burgemeester bood ondertussen zijn excuses aan en stelde voor om een nieuwe medaille te bekostigen. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft ondertussen bevestigd dat Goto een nieuwe gouden plak krijgt - bekostigd door het comité zelf.

