Thiam legt wedstrijdkalender in aanloop naar Spelen vast: “Via verschillende competities timing en techniek op punt stellen”

Thiam liet al eerder weten geen volledige zevenkamp meer in te plannen voor de Spelen. “Mijn coach en ik hebben zorgvuldig nagedacht over onze preolympische training- en competitieplanning en zoals aangegeven besloten we geen volledige zevenkamp voor Tokio af te werken. In plaats daarvan zal ik in de komende zes weken aantreden in verschillende competities om er mijn timing en techniek op punt te stellen”, zegt ze zondag in haar nieuwsbrief.