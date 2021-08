Thiam krijgt straks gouden medaille, maar trekt ze door tot in Parijs? “Ik heb rust nodig, daarna zien we wel”

Olympische SpelenVoor Nafi Thiam (26) is vandaag nog een speciale dag. Onze landgenote krijgt straks (rond 13u) haar gouden medaille, na haar zege in de zevenkamp. Maar vooraf blikte de olympische kampioene nog even terug op haar meerkamp én vooruit naar wat komt. Dat zal in eerste instantie vooral rust zijn. Maar wat met de Spelen in Parijs van 2024?

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Thiam arriveerde wat later dan verwacht in het olympisch dorp in Tokio. “Ik ben écht moe - vandaag doe ik alles op m’n gemakje”, zegt ze in bovenstaande video. “Bij elke stap die ik zet, lijkt het wel of ik aan het trainen ben. De competitie was loodzwaar, ook door de stress en alles wat erbij kwam kijken. Door die stress heb ik een paar nachten amper geslapen. Tijdens de nummers kan je ook amper rusten, want ook dan spelen de zenuwen.”

Volledig scherm Nafi Thiam. © VTM

Thiam zei gisteren dat ze een middeltje zou nemen om “vijftien uur te slapen”. “Ik heb het genomen, maar het heeft niet gewerkt”, zei ze. “Er waren te veel emoties, te veel adrenaline. Ook afgelopen nacht heb ik eigenlijk amper geslapen. Samen met de hockeymannen heb ik wel nog wat kunnen vieren in het gebouw waar Team Belgium tijdens deze Spelen logeert. Maar ik was vermoeid en ben vrij snel naar mijn kamer gegaan. Maar de slaap vatten lukte dus niet en dan heb ik maar met m’n familie gebeld.”

Quote Buiten­staan­ders staan niet stil bij de immense druk. Zij kijken naar de sportieve prestaties, minder naar wat er mentaal allemaal bij komt kijken. Nafi Thiam

De druk die bij haar favorietenrol kwam kijken, hakte er stevig in bij Thiam. Ze ging daar ook nog even dieper op in. “Buitenstaanders staan daar niet bij stil. Zij kijken naar de sportieve prestaties, minder naar wat er mentaal allemaal bij komt kijken. Of de maanden voorbereiding die vooraf zijn gegaan. Enkel de prestatie op de Spelen telt. Daarom snap ik wel dat ik mensen verrast heb met wat ik gezegd heb.”

Telefoontje van koning Filip

Net als Nina Derwael en Red Lions-aanvoerder Felix Denayer kreeg ook Thiam overigens een telefoontje van koning Filip. “Gisteren al, bij het verlaten van het stadion”, zegt ze daarover. “Hij heeft me gefeliciteerd - een mooi gebaar en een hele eer. Hij vroeg hoe ik me voelde en zei dat hij hoopte om me te kunnen zien bij mijn terugkeer in België.”

Thiam geeft tot slot ook aan dat ze enorm fier is op haar nieuwe titel. “Die medaille weerspiegelt al het harde werk van de voorbije jaren”, klinkt het. Op de slotvraag, of ze doorgaat tot de Spelen van 2024 in Parijs, haalt Thiam haar schouders op. “Ik heb rust nodig, daarna zien we wel.”

Bekijk hieronder het volledige interview:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: