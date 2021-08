The Big Revenge: Kevin Durant leidt Team USA naar vierde opeenvolgend olympisch basketgoud tegen taai Frankrijk

Olympische SpelenStars & Stripes in de Saitama Super Arena, waar Team USA het voor de vierde keer op rij flikte. Kevin Durant (29 punten) leidde de Amerikanen tegen een stug en taai Frankrijk naar ‘The Big Revenge’ voor de nederlaag in de openingsmatch van de poulefase en een vierde opeenvolgende olympische baskettitel.

Het olympisch basketbaltoernooi is een reeks van zes wedstrijden, verdeeld over twee groepen van vier, vier kwartfinales, twee halvefinales, een grote en een kleine finale en op het eind winnen… de Verenigde Staten. Zo gaat het nu al sinds Peking 2008. Een ‘Dream Team’ is Team USA al lang niet meer, maar ook zonder tweevoudig olympisch kampioen LeBron James, NBA-all star Stephen Curry, Chris Paul en de geblesseerden Kevin Love en Anthony Davis is niemand bij machte om de andere NBA-sterren ook maar iets in de weg te leggen. Frankrijk wekte heel even in de illusie in de openingsmatch van poule A (83-76 winst), maar Kevin Durant en co. zorgden in de finale voor ‘The Big Revenge’.

Team USA begon nochtans mak aan de Gold Medal Game en dat liet Frankrijk, onder impuls van Fournier en Yabasele, toe bij 10-4 een eerste bescheiden kloofje te slaan. Met dank vooral aan het Amerikaanse driepunterkanon, dat niet perfect stond afgesteld: Durant (tot vijf keer toe!), Holiday, Adebayo, Lillard, Booker, Middleton en Tatum misten bij de vleet, wat halfweg voor een ongewoon lage stat zorgde: 4/18. Mét Durant (21 punten in de eerste helft) groeiden ook de States in de match. Na een 8-17 run van de olympische titelverdediger stond Frankrijk plots dertien punten in het krijt. Gelukkig kon het in die krampachtige fase rekenen op een taaie Rudy Gobert, die zijn ploeg op sleeptouw nam. De centre van Utah Jazz lokte de ene fout na de andere uit en beperkte de schade aan de rust vanachter de vrijworplijn tot vijf punten.

Volledig scherm © AFP

Meteen na de pauze deden vooral de driepunters van Yabusele USA nog even pijn, maar wéér Durant, Lillard en Holiday verdubbelden de kloof tot tien punten. Frankrijk op de knieën, zo leek het bij het eind van het derde kwart. Maar plots stokte de scoremachine Durant dan toch even. Frankrijk verdapperde, Cabarrot, Batum en Ntilikina brachten hun ploeg opnieuw in het spoor (70-73 op minder dan vijf minuten van het einde). Een laatste 2-9 run van de Amerikanen volstond vervolgens om de Fransen definitief van zich af te duwen. Enkele balverliezen herleidden de voorsprong nog even tot drie punten — de Franse radiocommentator naast ons werd zowat gek — maar ‘KD’, híj weer, hield het hoofd koel vanop de vrijworplijn. Een ultieme driepunterpoging van de Fransen stierf uit op de ring. Goud voor een niet eens zó indrukwekkend, maar wel routineus en efficiënt Team USA.

Op papier de zwakste selectie sinds het débâcle van Athene 2004, werd gezegd. Dáár verloren de Verenigde Staten voor het laatst de olympische titel (na verlies tegen Argentinië in de halve finale). Van de goudzoekers van Rio 2016 overleefden enkel Durant en Green en voor liefst acht spelers was deze internationale basket-scene totaal nieuw. Maar kijk: de cijfers zijn wat ze zijn. Na Peking 2008, Londen 2012 en Rio 2016 voor de vierde keer goud. Achttien keer stuurde de USA een basketteam naar de Spelen. Achttien keer keerde het terug met een medaille: 15 keer met goud, 1 keer met zilver, 3 keer met brons (de Spelen van 1980 in Moskou werden geboycot). Coach Gregg Popovich hoeft geen ‘Dream Team’ om te scoren. Een ‘B-team’ zonder de gebruikelijke glans en magie, volstaat.

Volledig scherm © AFP

Nog dit: uitblinker Kevin Durant verlengde zijn contract bij de Brooklyn Nets met vier jaar voor… 198 miljoen dollar (176,2 miljoen euro)! En u? Voor welk hongerloontje slooft u zich dagelijks uit? Na de 22-18 in het eerste kwart en de 22-21 in het tweede kwart werd het in het derde kwart 27-24 in het voordeel van Team USA. Dat zorgde voor een tussenstand van 71-63 en Frankrijk moest in het laatste kwart vol aan de bak om de eerste olympische basketbaltitel naar Frankrijk te halen. Heel even leek dat ook te lukken. Het gat werd even teruggebracht tot drie punten (73-70), maar precies toen de Franse hoop toenam, maakte Team USA daar korte metten mee. De marge liep weer snel op. Nadat het toch weer even spannend werd (85-82) verzorgde Durant zelf de eindstand: 87-82. Wéér ging de olympische basketbaltitel naar de Verenigde Staten.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP