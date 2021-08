‘Team Nafi’, zij die ervoor zorgen dat Thiam in de beste condities haar olympische titel kan verdedigen: “Ze is sterker dan ooit tevoren”

Olympische Spelen Red Lions gaan voor niets minder dan goud: “We willen de Brabançon­ne horen. En Alexander Hendrickx? Geen woorden voor, hij is de beste ter wereld”

13:40 Team Belgium heeft een nieuwe medaille binnen op de Olympische Spelen in Tokio, alleen is het nog tot donderdagmiddag wachten op goud of zilver. De Red Lions waren in de halve finales van het hockeytoernooi India de baas met 5-2. “In Rio gingen we voor een medaille, nu willen we goud.”