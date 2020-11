Team Belgium mikt op 135 atleten voor Tokio 2021: “We willen minstens 20 top 8 plaatsen”

Vier jaar geleden in Rio verdedigden 107 atleten de Belgische kleuren op de Spelen. Vandaag zijn er al 71 atleten geplaatst, al zijn sommige selecties nog niet nominatief (onder meer de selecties van de Belgian Lions, Belgian Cats en de jumpingploeg gebeuren later).

"Het doel is om minstens evenveel atleten te tellen als in Rio maar we hebben er veel vertrouwen in dat het er meer worden", vertelde Spahl vrijdag tijdens een videoconferentie. "Volgens de 'estimated team size calculator' die wij gebruiken, komen we op dit ogenblik op een cijfer van 135 atleten."

Heel wat atleten moeten hun olympisch ticket evenwel nog behalen. Olav Spahl erkent dat de coronacrisis en het uitstel van heel wat wedstrijden dat daarmee gepaard gaat, voor veel moeilijkheden en onduidelijkheden zorgen. "Voor Team Belgium is de onzekerheid over de wedstrijdkalender voor de maanden tot de Spelen de grootste uitdaging op dit moment. Er zijn heel wat veranderingen, veel vraagtekens of een competitie kan doorgaan en op welke locatie. Voor atleten en de coaches is het zo heel moeilijk een trainingsplan op te stellen."

In 2016 keerde Team Belgium met zes medailles terug uit Brazilië, twee van elke kleur. Aan voorspellingen voor Tokio waagt Olav Spahl zich voorlopig niet. "Zoiets voorspellen is vandaag nog moeilijker dan normaal, want we missen heel wat referentiepunten. Tussen maart en juli zijn heel wat grote kampioenschappen en wedstrijden afgelast. Professionele bureaus zoals Gracenote hebben ook geen voorspellingen meer gedaan sinds de uitbraak van de pandemie in februari. Het is dus heel moeilijk om een voorspelling te doen. Medailles zijn nog iets anders. De doelstelling van Team Belgium blijft wel altijd dezelfde, en dat is beter doen dan in Rio. Daar haalden we negentien top acht plaatsen. Voor 2020 mikten we op minstens twintig en waarom dan geen eenentwintig in 2021?”

Spahl: “90 procent kans dat Spelen doorgaan”

Olav Spahl heeft er het volste vertrouwen in dat de Spelen volgend jaar doorgaan. “Ik deel het optimisme van het Internationaal Olympisch Comité, als je ziet dat er op internationaal niveau EK’s en WK’s worden georganiseerd”, vertelde Spahl. “Voor mij gaat het meer om de vraag wat het kader van de Spelen zal zijn. Zullen we over echte Spelen kunnen spreken of eerder over olympische competities? Veel dingen die aan de competities verbonden zijn, zullen volgend jaar waarschijnlijk wel wat minder aanwezig zijn. Uiteraard is er nog een kleine onzekerheid maar ik geef het 90 procent kans dat er volgend jaar Olympische Spelen zijn.”

Een van de belangrijkste hulpmiddelen om de Spelen veilig te kunnen organiseren, is de aanwezigheid van een vaccin tegen het coronavirus. Mocht zo’n vaccin voorhanden zijn, dan zal het BOIC zijn atleten “sterk aanraden” zich te laten inenten, maar niet verplichten. “De algemene richtlijn is dat vaccineren sterk wordt aanbevolen”, aldus Spahl. “Wij volgen die lijn. Het is een sterke aanbeveling maar geen verplichting voor de atleten.”

Ook Team Belgium is overigens niet gespaard door het virus. Volgens Spahl hebben, sinds de uitbraak van de pandemie dit voorjaar, 23 atleten een besmetting opgelopen maar raakte niemand ernstig ziek. “Ik wil benadrukken dat het altijd om lichte symptomen ging. Niemand moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Voor de betrokkenen betekende het natuurlijk wel dat ze hun trainingen en voorbereiding op de Spelen moesten onderbreken.”

Virtueel kamp vervangt traditionele stage

Door de coronacrisis kon de traditionele eindejaarsstage van Team Belgium in het Turkse Belek dit jaar niet doorgaan. Om het groepsgevoel toch aan te wakkeren, organiseerde het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) de voorbije week een virtueel kamp. Voor de stage werd een volledige ‘virtual reality’ omgeving ontworpen waarin de deelnemers de mogelijkheid hadden om in een digitale Team Belgium-omgeving op een informele wijze met elkaar in contact te komen. Vanuit deze virtuele ‘Home of Team Belgium’, met inbegrip van een atletengalerij en verschillende video’s en andere visuals, kon men deelnemen aan de verschillende informatiesessies. Zo volgden 120 mensen afgelopen zondag een presentatie waarin een update over Tokyo 2020 werd gegeven.

“Deze stage is natuurlijk anders van format dan de stages die we in het verleden hebben georganiseerd (in Lanzarote of in Belek)”, vertelt Spahl. “Hoewel we allemaal graag een fysieke stage hadden gewild die rechtstreekse interactie mogelijk had gemaakt, is deze virtuele stage toch een groot succes. Deze formule heeft trouwens ook enkele voordelen. Zo konden atleten die in het buitenland een competitie hebben of op stage zijn of atleten, zoals de ruiters, die normaal gezien niet aanwezig kunnen zijn toch deelnemen aan onze activiteiten.”