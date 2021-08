Tamberi na gedeelde gouden medaille: “Kwestie van blikken, niet van woorden”

Mutaz Essa Barshim én Gianmarco Tamberi sprongen elk over 2,37m in precies evenveel pogingen, maar geraakten beiden niet over 2,39m. De scheidsrechter stemt toe in een gedeelde gouden medaille, een voorstel van Barshim. De beelden gingen de wereld rond. Gianmarco Tamberi kijkt er met een heel positief gevoel op terug. “Allebei dromen we al lang van deze gouden medaille. We hebben allebei dezelfde blessure gehad en dezelfde problemen die daarbij komen kijken. We hadden maar één blik naar elkaar nodig toen hij tegen me zei : We hebben geschiedenis geschreven.”