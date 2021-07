Tafeltennisster zonder rechterhand wint met overmacht in eerste ronde

Olympische Spelen Evenepoel en co over de Mikuni Pass, monsterlij­ke scherprech­ter van de wegrit: “Te vergelij­ken met de Mortirolo”

23 juli Morgen is het D-day voor de wielrenners op de Olympische Spelen, want dan wordt in alle vroegte de wegrit op gang gevlagd. Scherprechter in de finale is de Mikuni Pass, een loodzware beklimming met steile percentages. “Als Pogacar z'n benen van de Tour terugvindt, zal het niet simpel zijn om te volgen”, voorspelt bondscoach Sven Vanthourenhout.