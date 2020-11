Taekwondoka Jaouad Achab test positief op corona

Olympische Spelen Sacoor en Tornados vrezen uitstel Spelen niet: “Ook op hun 33ste gaan Kevin en Jonathan er 100% staan”

16 april Vandaag was spurter Jonathan Sacoor te gast in Play Sports Kot, het dagelijkse praatprogramma van Play Sports. Daarin had hij het onder meer over het uitstel van de Olympische Spelen en wat de gevolgen zijn voor de Belgian Tornados, onze nationale 4x400 meter-ploeg.