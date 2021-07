Sublieme Emma Meesseman stuwt sterke Cats naar stuntzege tegen Australië: “Even genieten nu, maar niet zweven”

Olympische SpelenVijftien punten. U leest het goed: 15! België veegde in zijn openingsmatch van de poulefase de vloer aan met basketgigant Australië. Boegbeeld Emma Meesseman stuwde de Cats naar een formidabele stunt. «We bléven elkaar motiveren: ‘komaan, keep going, we maken dat shotje wel.»

Joeri De Knop in Japan

70-85. Eat this, Australia. De Cats moesten zichzelf en elkaar in de Saitama Arena in de arm knijpen: “Waw. Chunky. Hier heb ik nauwelijks woorden voor”, lachte Kim Mestdagh. “We startten als underdog tegen een medaillekandidaat, wat de stress toch wat temperde. Als we zouden verliezen, dan liefst zo nipt mogelijk. Winnen kon uiteraard altijd. Maar met 15 punten verschil? Neen, dat stond niet in het scenario.” Verrassend, vond ook Antonia Delaere: “Als je ons dit had voorspeld, niemand zou het geloofd hebben. Hier mogen we trots op zijn.” Emma Meesseman bleef er nog het koelst onder: “We weten dat elk punt belangrijk is op de Spelen. Dus wilden we niet te veel rekenen. En hebben we doorgeduwd tot de allerlaatste seconde.”

Quote ‘Alles stap per stap’, dat is ons motto. Deze overwin­ning is die eerste stap. Emma Meesseman

Meesseman nam de vinnige, gretige Cats meteen op sleeptouw. ‘The Opals’, na de VS ’s werelds nummer 2 en ook zonder sterspeelster Cambage een opponent van formaat, keek na het openingskwart tegen een vierpuntenkloof aan (17-21). Maar George en Ebzery keerden die situatie in het tweede kwart helemaal om. Gelukkig hield Delaere ons land met een driepunter op de ‘buzzer’ in de match (rust: 41-37). Bij gebrek aan publiek zorgde de Belgische bank dan maar eigenhandig voor de nodige decibels. En dat rendeerde. De Cats klampten aan (57-56) om dan, in het laatste kwart, volledig ontketend als een pletwals over het amechtig spartelende Australië heen te rollen. Plots vloog werkelijk álles binnen, Meesseman groeide met 32 punten uit tot dé grote uitblinker van de match en ook Delaere (17) en Allemand (16) deden flink hun duit in het zakje. Een collectieve topprestatie.

De sterke defence en een paar uitstekende steals and offensieve rebounds werden genoemd als sleutels tot het succes: “Vanuit de transitie zijn we het gevaarlijkst”, aldus Delaere. Mestdagh: “Aanvankelijk scoorde Australië nog enkele makkelijke driepunters, maar gaandeweg kregen we ze in onze greep en maakten we zelf veel minder foutjes. We weten: een goeie defence schenkt ons energie in de aanval.” Volgens Meesseman bleven de Cats elkaar in de moeilijke momenten vertrouwen schenken en moed inpompen. “’Komaan, ‘keep going’, we maken dat shotje wel’. Dat maakt ons als ploeg zo mooi.” Zelf relativeerde ze haar monsteraandeel in het succes. “Ach, ik doe mijn best. Samen met mijn teamgenoten. Zonder hen ben ik niets, hoor. Ik ben gewoon deel van het geheel.”

Volledig scherm Emma Meesseman tegen Australië. © Photo News

Van een droomstart gesproken. België kan nu ontspannen toeleven naar match 2, vrijdag tegen Puerto Rico, dat het in de aanloop naar Tokio nog vernederde (84-62). Het ‘zwakke broertje’ dus. “Ja, maar toen waren ze niet compleet en kenden ze een totale offday”, herinnert Meesseman zich. “Ze zíjn hier wel, hé. En hebben dus ook niet zomaar hun plek verdiend op deze Spelen. We mogen nu vooral niet beginnen zweven. En denken: ‘yes, Australië verslagen, we worden olympisch kampioen’. Ons motto blijft: match per match, stap voor stap. De eerste is gezet. Op naar de tweede.” Een nederlaag door overschatting zou echt wel bijzonder pijnlijk zijn, vindt Mestdagh. “Niet vergeten dat Puerto Rico in juni Canada versloeg op de AmeriCup. Dat betekent dat ze zelf ook een evolutie hebben doorgemaakt. Ze onderschatten is het ergste wat we kunnen doen. Dan is al dit werk voor niets geweest.”

Volledig scherm © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.