Stunt van formaat: bronzen Bashir Abdi bezorgt België eerste marathonmedaille sinds 1976, ook Koen Naert bij eerste tien

Olympische SpelenBashir Abdi heeft voor een stunt van formaat gezorgd op de slotdag van de Olympische Spelen . De Belgische recordhouder snelde in Sapporo naar brons in de marathon. De winst was voor de onvermijdelijke Eliud Kipchoge die zijn olympische titel verlengde. Koen Naert finishte als tweede Belg ook knap in de top tien. Voor België is het de zevende medaille op de Spelen, daarmee is ons land nu al zeker van het beste resultaat op de Spelen sinds de Tweede Wereldoorlog.

Het is traditioneel de epiloog van de Spelen: de olympische marathon. Door de hitte niet in Tokio, maar wel in het 700 km noordelijker gelegen Sapporo. Om 7u plaatselijke tijd was het er al 27 graden en er stond ook een stevige wind. Zoals verwacht werden het dus zware omstandigheden om 42 kilometer lopend af te leggen.

Topfavoriet vooraf was uiteraard wereldrecordhouder Eliud Kipchoge. Belgen Bashir Abdi en Koen Naert behoorden tot de (verre) outsiders, Dieter Kersten ging als derde landgenoot vooral naar de Spelen om te leren. De Limburger koos meteen zijn eigen tempo en liet na een tweetal kilometer de grote groep lopen.

In die groep zette de Colombiaan Suarez lang het tempo, tot de Kenianen met een soevereine Kipchoge na 20 km overnamen. De uitputtingsslag werd genadeloos ingezet, verschillende grote en kleine favorieten stapten verkrampt uit de wedstrijd. Naert en Abdi bleven dapper volgen.

Onze landgenoten liepen een prima wedstrijd. Dat terwijl Kipchoge nog tijd had om vuistjes uit te delen en lachend aan het rondlopen was. Koen Naert koos na 28 kilometer dan tioch voor z’n eigen tempo. Veel meer dan tien lopers zaten toen al niet meer in het spoor van Kipchoge.

De titelverdediger achtte zijn moment gekomen aan kilometerpaal 30. Landgenoten Cherono en Kipruto bleven gewoon tempo lopen. Eerst liep Kipchoge niet al te ver weg, maar hoe langer de wedstrijd, hoe kleiner hij werd voor z'n achtervolgers.

Bij die achtervolgers probeerde één iemand op zoek te gaan naar Kipchoge: Bashir Abdi. Jawel, onze landgenoot liep een dijk van een wedstrijd, maar werd snel weer ingerekend door Cherono, Lamdassem en Nageeye. Met z’n vieren werd het in de slotkilometers drummen voor twee medailles.

Dat Abdi daar al zat was een prestatie van formaat. België mocht dromen van een eerste marathonmedaille sinds 1976 en Karel Lismont. Of zou het opnieuw een verhaal worden van net niet? Abdi hing even aan de rekker bij het ingaan van de slotkilometer, maar herpakte zich met dank aan Nageeye in de sprint.

De Nederlander - net als Abdi van Somalische origine - had iets overgehouden en spoorde z’n vriend aan om alles te geven en Cherono nog het nakijken te geven. Dat lukte: brons was Abdi’s deel. Daarna maakte Koen Naert de knappe Belgische marathon compleet door als tiende over de meet te komen. Dieter Kersten werd 59ste.

België heeft zo voor het eerst sinds 1948 op de valreep 7 medailles beet op deze Spelen. Toen waren er ‘maar' twee gouden plakken bij en dat zijn er nu drie. Team Belgium heeft dus de beste olympische naoorlogse prestatie neergezet in Tokio en dan moet Lotte Kopecky straks nog in actie komen in het omnium.

U had tot slot ook nog de marathontijden tegoed. Kipchoge liep z’n 42 kilometer in 2u08:38. Abdi werd derde in 2u10, Naert klokte af in 2u12:13. Dieter Kersten die pas aan z'n tweede marathon toe was, finishte in 2u22:06. Abdi verliet na zijn marathon het toneel in een rolstoel - zo diep ging hij voor eremetaal.

