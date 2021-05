Straks Belgische skateboardster in Tokio? Lore Bruggeman houdt kansen op Spelen gaaf met knappe wedstrijd in VS

Ook in de iets alternatieve sporten zijn er Belgen om in de gaten te houden. Lore Bruggeman gooit al een tijdje hoge ogen, een skate-talent om in de gaten te houden. De 19-jarige West-Vlaamse probeert zich voor het street-onderdeel te plaatsen voor de Spelen in Tokio en de kansen voor een ticket zijn dit weekend een stuk groter geworden.

In Des Moines in de Amerikaanse staat Iowa haalde Bruggeman immers de finale van een wedstrijd in de Dew Tour. In de finale werd ze 8ste, maar sprokkelde ze wel flink wat punten op de olympische ranking. Bruggeman staat er nu op een 24ste plaats. De eerste zestien gaan naar de Spelen, maar daarbij is de eerste Japanse op de ranking en de top drie van het WK automatisch geplaatst.