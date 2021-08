Straffe beelden: stuur van Australische baanwielrenner breekt in volle actie af

Olympische Spelen Nina Derwael doet het verhaal van haar gouden dag: “Ik schrok ervan dat ik ‘s middags nog een dutje kon doen”

1 augustus “Het is een hele mooie, hé?” Haar gouden medaille rond de nek showt Nina Derwael ook voor de neus van de Belgische media in Tokio. Nog overweldigd door alle spanning bij de brugfinale en emoties na haar winst doet Derwael het verhaal van haar gouden dag. Over wat ze in de uren vóór het moment suprême deed, waarom ze de scores van de andere dames niet wil weten en het speciale gevoel tijdens het horen van het Belgische volkslied.