Stappen gezet en blij met parcours, maar Remco Evenepoel is voorzichtig: “Wachten tot lichaam ‘go’ geeft”

Olympische SpelenHet parcours als gegoten en nieuwe stappen zijn gezet, maar Remco Evenepoel wacht nog steeds op die topvorm - niet meer dan logisch. Afwachten dus hoe hij het doet in de weg- en tijdrit. Tegen de chrono is met twee op het podium het grote doel, zaterdag is het toch iets meer kijken naar Wout van Aert. “Als je ziet hoe hij rondvliegt. Hij zit in de vorm van zijn leven.”

Vandaag legde Remco Evenepoel zijn laatste intense training af. Dan twee dagen rusten en hopen op een spetterende zaterdag tijdens de wegrit. “Ik voel me oké, fris. Ik heb er via hoogtestages en intensieve trainingen alles aan gedaan om zo goed mogelijk aan de start te staan. Maar hoe goed ik daadwerkelijk ben, dat zien we zaterdag pas.” Want hoe je het ook draait of keert, Evenepoel is nog steeds in stijgende lijn richting die topvorm.

Volledig scherm Remco Evenepoel. © BELGA

“Hoe jammer het ook is, dit is het jaar van de overgang. Het jaar na de val. Dit hele jaar dient om terug te keren naar het topniveau. Vind ik dat nu, top. Maar dat kan ook pas zijn op het WK of pas later. Dat moet ik accepteren. Liefst zo snel mogelijk uiteraard, maar ik zal moeten geduldig zijn tot mijn lichaam een ‘go’ geeft. Ik voel wel dat er progressie is, na de Giro zijn er stappen gezet en ik kan bepaalde wattages in langere blokken beter en langer aanhouden. Mijn benen draaien goed, de souplesse is er.”

Het is alvast een Remco-parcours. “Ik vergelijk het met de Clásica San Sebastián (die Evenepoel in 2019 won, red.). Ik word hier zeker blij dan. Het is een wedstrijd waar de sterkste zal winnen. Het parcours liegt niet. Het is zwaar, héél zwaar. Ofwel gaat het bergop, ofwel bergaf. Het wordt belangrijk om met deze hitte niet té zot te doen. Eén cartouche te vroeg in de koers kan nefast zijn. Het wordt een zeer interessante koers, verschillende scenario’s zijn mogelijk. Alleen finishen, maar ook in groep.”

Volledig scherm Remco Evenepoel. © BELGA

Ziet Evenepoel zichzelf als medefavoriet? “Vooral toch Wout hé. Als je ziet hoe hij rondvliegt. Hij heeft de vorm van zijn leven te pakken. Hij reed de Tour in functie van de Spelen. Hij ziet er goed uit, is scherp, is fris. Hij moet dit parcours niet vrezen. Voor hem wordt het belangrijk om de Mikuni te overleven. Die is doorslaggevend met stukken tot 25 procent. Na zes uur koers nog wel en vol in de zon. Dat gaat iedereen wel voelen.”

Dan is er natuurlijk ook nog die tijdrit, woensdag. “De helft bergop, de helft bergaf”, zo benoemt Evenepoel het traject. “Voor mij wordt het belangrijk om bergop telkens á bloc te gaan. En bergaf me zo klein mogelijk te maken. De tweede ronde zal de doorslag geven. Of een medaille mogelijk is? We kunnen met tien op het podium staan. Wout, Ganna, Küng, Dennis, Asgreen, Dumoulin, het zijn allemaal kanshebbers. Maar het zijn de Spelen, we gaan niet flauw doen. Wout en ik gaan er alles aan doen om met twee op het podium te staan. Liefst één met het goud.”