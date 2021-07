Sponsor Toyota trekt tv-reclames Spelen in, flinke meerderheid Japanners gelooft niet in veilige olympiade

Olympische Spelen Indrukwek­kend: olympische turnsters stellen zichzelf voor in vloeiend Japans

16 juli Onze Belgische turnploeg maakt al indruk nog voor de Olympische Spelen begonnen zijn! In een filmpje dat sportpsycholoog Jef Brouwers op Facebook postte, stellen de dames zich voor in perfect Japans - zo klinkt het althans. Wat Nina Derwael, Maellyse Brassart, Jutta Verkest, Lisa Vaelen, Noémie Louon en Fien Enghels juist te vertellen hebben, moeten we u bij gebrek aan een Japans-Nederlands woordenboek helaas schuldig blijven. Maar als de turnprestaties straks in Tokio van hetzelfde niveau zijn als deze voorstelling, mogen we ons opmaken voor mooie Spelen.