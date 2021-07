Slinken onze medaillekansen? Verenigde Staten en Dominicaanse Republiek mogen toch finale 4x400m mixed relay lopen

De Verenigde Staten vielen aanvankelijk weg vanwege een diskwalificatie in de gewonnen serie, maar die beslissing werd nu herroepen. Het team werd gediskwalificeerd door een verkeerde beginpositie bij de eerste stokwissel. Naar verluidt was die positie “de schuld van een official”. De Amerikaanse gemengde estafetteploeg, regerend wereldkampioen en wereldrecordhouder op de ‘mixed relay’, mag daardoor morgen in de finale toch meedoen. Slecht nieuws voor de medaillekansen van de Belgen, want Amerika is met voorsprong de snelste van het pak. Ook de Dominicaanse Republiek mag deelnemen. Zij werden eveneens gediskwalificeerd in de reeks van België.