Slechts 5% kans op Belgisch metaal vannacht en maandagochtend: stunt gewichthefster Anna Van Bellinghen?

Olympische SpelenElke dag voorspellen onze journalisten in Tokio de kans op een Belgische medaille op de Olympische Spelen. Op dag tien is die echter bijzonder klein, ook al omdat gewichthefster Anna Van Bellinghen de enige is die een kans maakt op een medaille. Zij komt uit in de klasse boven 87 kilogram. Dat betekent niet dat het een rustige Belgische dag wordt. Ook de Belgian Cats, onze kajakkers en atleten moeten alweer vol aan de bak.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Belgische basketvrouwen werken maandag op de Olympische Spelen in Tokio hun derde en laatste groepswedstrijd af. Na hun stuntzege tegen Australië (70-85) en de vlotte winst tegen zwakke broertje Puerto Rico (87-52) spelen de Cats tegen het eveneens ongeslagen China om de eerste plaats in poule C.

Beide landen zijn al zeker van een ticket voor de kwartfinales maar de groepswinnaar heeft een grotere kans om daarin een klepper te ontlopen. Het duel in de Saitama Super Arena is dus niet zonder inzet. Emma Meesseman en co beginnen eraan om 17u20 Japanse tijd (10u20 in België).

Voor de Belgische kajakkers is maandag op de Sea Forest Waterway de eerste competitiedag aangebroken. Artuur Peters werd in Rio derde in de B-finale van de K1 1.000 meter, goed voor een elfde plaats in de eindstand. Dit keer gaat hij resoluut voor een plaats in de A-finale (top acht). Om rechtstreeks door te stoten naar de halve finales, en dus herkansingen te ontlopen, moet hij in de top twee van zijn reeks eindigen.

Artuurs zus Hermien vormt met Lize Broekx een duo in de K2 500 meter. Na hun vierde plaats op het WK 2019 gaan ook zij voor een plek in de finale. De eerste horde vormen de reeksen.

Gewichthefster Anna Van Bellinghen verdedigt maandagmiddag (lokale tijd) de Belgische kleuren in de klasse boven 87 kg. Na de stunt van Nina Sterckx, vijfde in de min 49 kg, is het afwachten of zij eveneens kan verrassen. Daarnaast zal ongetwijfeld veel aandacht gaan naar de Nieuw-Zeelandse Laurel Hubbard, de eerste transgender op de Spelen.

In het Olympisch Stadion komen maandag zes Belgische atleten in actie. In de avondsessie lopen Jonathan Sacoor en Kevin Borlée de halve finales van de 400 meter en verschijnt Paulien Couckuyt aan de start van de halve finale op de 400 meter horden. Ze plaatste zich door in de reeksen een Belgisch record (54.90) te lopen. Fanny Smets werkt de kwalificaties in het polsstokspringen af. In de ochtendsessie staan reeksen op het programma voor Elise Vanderelst (1.500 meter) en Imke Vervaet (200 meter).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

ATLETIEK

- Olympic Stadium

09u35-10u04 (02u35-03u04)

1500 m (v) - Reeksen: ELISE VANDERELST

10u30-11u19 (03u30-04u19)

200 m (v) - Reeksen: IMKE VERVAET

11u50-11u51 (04u50-04u51)

Polsstok (v) - Kwalificaties: FANNY SMETS

19u25-19u40 (12u25-12u40)

200 m (v) - Halve finales: IMKE VERVAET (ev.)

20u05-20u22 (13u05-13u22)

400 m (m) - halve finales: KEVIN BORLEE , JONATHAN SACOOR

20u35-20u56 (13u35-13u56)

400 m horden (v) - halve finales: PAULIEN COUCKUYT

BASKET

- Saitama Super Arena

17u20-19u20 (10u20-12u20):

Gr. C (v) - China - BELGIE

KANO-KAJAK (SPRINT)

- Sea Forest Waterway

10u21-10u53 (03u21-03u53)

K1 1000 m (m) - Reeksen: ARTUUR PETERS

11u00-11u21 (04u00-04u21):

K2 500 m (v) - Reeksen: HERMIEN PETERS/LIZE BROEKX

12u22-12u38 (05u20-05u38):

K1 1000 m (m) - Kwartfinale: ARTUUR PETERS (ev.)

12u45-12u59 (05u45-05u59):

K2 500 m (v) - Kwartfinale: HERMIEN PETERS/LIZE BROEKX (ev.)

GEWICHTHEFFEN

- Tokyo International Forum

11u50-14u00 (04u50-07u00)

+87 kg (v) - Groep B : ANNA VAN BELLINGHEN

19u50-21u40 (12u50-14u40)

+87 kg (v) - FINALE : ANNA VAN BELLINGHEN (ev.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.