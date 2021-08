Slechts 10% kans op medaille vannacht en dinsdagochtend, maar Red Lions spelen om finaleplaats en ook D-day voor kajakkers

De Red Lions strijden dinsdag op de Olympische Spelen in Tokio om een plaats in de finale. De tegenstander in het Oi Hockey Stadium is India. Het duel is een heruitgave van de kwartfinale op de Spelen in Rio in 2016. België trok toen met 3-1 aan het langste eind. Ook nu zijn de Lions favoriet, al onderschat de regerende wereldkampioen de komende tegenstander, nummer drie op de FIH-ranking, best niet. Zo schakelde India in de kwartfinale Groot-Brittannië uit, het enige team tegen wie Tom Boon en co op deze Spelen niet konden winnen. Weliswaar was België in de laatste groepsmatch wel al zeker van de kwalificatie.