Slechts 10% kans op een Belgische medaille vannacht of vrijdagochtend. Of kan Isaac Kimeli verrassen?

Olympische SpelenElke dag voorspellen onze journalisten in Tokio de kans op een Belgische medaille op de Olympische Spelen . Op dag zeven achten we die echter bijzonder klein: 10%. Of kunnen Fanny Lecluyse op de 200 meter schoolslag of Isaac Kimeli op de 10.000 meter in het atletiek voor een onvervalste stunt zorgen? Dit zijn vannacht en op vrijdagochtend de kanshebbers.

Fanny Lecluyse neemt op haar derde en laatste Olympische Spelen afscheid met een hoogtepunt. De 29-jarige schoolslagspecialiste duikt vrijdag om 10u41 Japanse tijd (3u41 in België) het bad van het Tokyo Aquatics Centre in voor de finale van haar favoriete nummer, de 200 meter. Lecluyse heeft de traagste kwalificatietijd van de acht finalistes. Een medaille wordt dus heel moeilijk, maar mogelijk sneuvelt wel haar Belgisch record dat ze vorige maand in Rome nog aanscherpte.

Fanny Lecluyse.

Vrijdag schiet op de Spelen het atletiektoernooi uit de startblokken. Isaac Kimeli treedt op de 10.000 meter meteen aan in een wedstrijd om de medailles. Begin mei liep Kimeli in Stockholm nog de tweede Belgische tijd ooit op die afstand, na Mohamed Mourhit. Nog in de avondsessie tracht de gemengde 4x400 meter-ploeg zich te plaatsen voor de finale.

De Belgian Cats begonnen met een stunt van formaat aan het basketbaltoernooi. Emma Meesseman en co namen ruim de maat van favoriet Australië. In hun tweede duel tegen zwakke broertje Puerto Rico gaan ze voor een tweede zege op rij in groep B.



De Red Lions zijn na vier opeenvolgende overwinningen al zeker van de eerste plaats in hun poule. Tegen Groot-Brittannië proberen de hockeymannen hun ongeslagen status te behouden.

Elke Vanhoof komt voor de tweede dag op rij in actie in de BMX-competitie. In het Ariake Urban Sports Park staan de halve finales en de finale op het programma. Vanhoof stootte nipt door vanuit de kwalificaties maar kan als nummer zes van Rio putten uit flink wat ervaring.

Elke Vanhoof.

Thomas Pieters en Thomas Detry werken de tweede ronde in het golf af. Pieters staat voorlopig knap derde, Detry is 31e.

Eventingamazone Lara de Liedekerke komt voor het eerst in actie, in de dressuurproef.

In de baai van Enoshima tot slot zeilen Emma Plasschaert (vierde in Laser Radial) en Wannes Van Laer (26e in Laser) de negende en tiende regatta, de laatste afspraak voor de medalrace met de top tien op zondag. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts (vijftiende in 49er FX) zeilen regatta’s zeven, acht en negen (van de twaalf voor de medalrace op maandag)

Het exacte programma

GOLF - THOMAS DETRY/ THOMAS PIETERS

2de ronde 00u30

PAARDENSPORT - LARA DE LIEDEKERKE

Eventing - 1ste dag 01u30/10u30

BASKETBAL - BELGIAN CATS

Selectie: Julie Allemand, Marjorie Capréaux, Antonia Delaere, Kyara Linskens, Billie Massey, Emma Meesseman, Hanne Mestdagh, Kim Mestdagh, Heleen Nauwelaers, Jana Raman, Julie Vanloo, Ann Wauters.

Groep C - 2de wedstrijd

BELGIË - Puerto Rico 03u00

BMX - ELKE VANHOOF

1/2 Finales 03u15

Finale 04u50

ZWEMMEN - FANNY LECLUYSE

100 meter Schoolslag - Finale 03u41

ZEILEN - EMMA PLASSCHAERT

Laser Radial - 9de + 10de race 05u05

KAJAK - GABRIEL DE COSTER

K1 Slalom - 1/2 Finales 07u00

Finale 09u00

ZEILEN - WANNES VAN LAER

Laser - 9de + 10de race 07u35

ZEILEN - ANOUK GEURTS/ ISAURA MAENHAUT

49er FX - 7de, 8ste + 9de race 07u50

ATLETIEK - ESTAFETTEPLOEG

Mixed Relay 4x400 meter - Reeksen 13u00

ATLETIEK - ISAAC KIMELI

10.000 meter - Finale 13u30

HOCKEY - RED LIONS

Selectie: Gauthier Boccard, Tom Boon, Cedric Charlier, Nicolas Dekerpel, Félix Denayer, Arthur De Sloover, Sébastien Dockier, John-John Dohmen, Simon Gougnard, Alexander Hendrickx, Antoine Kina, Loick Luypaert, Vincent Vanasch, Florent Van Aubel, Arthur Van Doren, Victor Wegnez.

Poule B - 5de wedstrijd

BELGIË - Groot-Brittannië 14u15

