Slecht signaal in de aanloop naar de Olympische Spelen: grootste Japanse sumokampioen test positief

Olympische Spelen Olympische cultheld Eric Moussamba­ni, die bijna verdronk in Sydney 2000, traint nu zwemmers voor Tokio: “Ik laat ze video’s van Phelps zien”

28 augustus Nog steeds geniet zijn naam wereldfaam, Eric Moussambani. De zwemmer uit Equatoriaal-Guinea spartelde in Sydney 2000 om boven water te blijven in de olympisch 100m, maar stal zo miljoenen harten. Twintig jaar later stoomt hij als nationaal trainer nu zelf zwemmers klaar voor de Spelen van Tokio 2021, vernam The Sydney Morning Herald. “Ik droom dat een van hen ooit een olympische medaille haalt.”