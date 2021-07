Simone Biles geeft aan dat ze te kampen heeft met ‘twisties’: “Het is angstaanjagend”

Olympische SpelenSimone Biles (24) heeft op Instagram meer tekst en uitleg gegeven over de mentale problemen die haar aan de kant houden tijdens deze Olympische Spelen . De Amerikaanse heeft te kampen met ‘twisties’, een soort black-outs, tijdens haar oefeningen. Ze liet de team- en individuele allroundfinale aan zich voorbijgaan. Het is nog maar de vraag of ze zondag aan de toestelfinales zal deelnemen.

Biles postte deze ochtend enkele trainingsbeelden op haar Instagram-pagina. Op de beelden was een oefening aan de brug met ongelijke leggers te zien, waarbij ze viel tijdens de landing. De video werd even later verwijderd, maar de Amerikaanse deed nadien wel een ‘Q&A’. Daarin werd uiteraard gevraagd naar wat er precies aan de hand is — voordien ging ze er nog niet te diep op in.

“Mijn geest en lichaam zitten niet op dezelfde lijn”, schrijft ze. “De problemen zijn plots gestart na de kwalificaties. Het is het vreemdste gevoel dat me al is overkomen. Zo erg heb ik het nog nooit meegemaakt.”

Biles heeft te kampen met zogenaamde ‘twisties’. Tijdens al haar oefeningen krijgt ze black-outs. Eens in de lucht bij een sprong verliest ze haar overzicht en oriëntatie. “Ik denk dat veel mensen niet beseffen hoe gevaarlijk dat kan zijn. Het is angstaanjagend om een sprong te maken terwijl mijn lichaam niet doet wat mijn geest wil. Ik zou dit niemand toewensen.”

Volledig scherm Simone Biles geeft uitleg: "Ik heb eerder al 'twisties' gehad. Het is angstaanjagend" © Instagram Simone Biles

Biles kreeg eerder al te kampen met twisties, onder meer tijdens de voorbereiding op de Spelen van Rio in 2016, waar ze uiteindelijk vijf medailles won. “Maar toen had ik alleen last op de vloer en sprong. Nu, tijdens de Spelen, heb ik twisties op alle onderdelen. Voor iedereen die zegt dat ik zomaar heb opgegeven na een mindere oefening: dat is niet het geval. Ik geef niet op. En ik moet me ook niet verantwoorden. Fysieke gezondheid ís mentale gezondheid. En gezondheid gaat voor op alles.”

Volledig scherm Simone Biles geeft uitleg: eerder kreeg ze te kampen met twisties op de vloer en sprong. "Nu op elk onderdeel" © Instagram Simone Biles

Het is nu de vraag of Biles in actie komt tijdens de toestelfinales, die vanaf zondag starten en waar ze voor elke oefening gekwalificeerd is. “Eerlijk: ik weet het niet”, reageert ze op de vraag hoe lang de twisties nog zullen duren. “Dit is iets dat je dag per dag en oefening per oefening moet bekijken.”

Dat Biles wegens deze black-outs afzegde voor de allroundfinales hoeft dus niet te verbazen. De Amerikaanse besliste dinsdag om zich tijdens de team-allroundfinale terug te trekken na één oefening. Op de sprong haalde ze toen ‘slechts’ 13.766 na een slechte landing. Het was haar laagste score op dat toestel ooit in haar olympische carrière. Donderdag nam ze ook niet deel aan de individuele allroundfinale.

Volledig scherm Simone Biles geeft uitleg: "Ik heb geen idee waar ik zal landen." © Instagram Simone Biles

Volledig scherm Simone Biles keek gisteren vanuit de tribune toe tijdens de allroundfinale. © Photo News

Volledig scherm Biles tijdens haar sprong dinsdag tijdens de team-allroundfinale. © Photo News