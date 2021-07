Simone Biles en Sunisa Lee giechelen om vraag over Derwael van onze man ter plaatse: “Dan zal je toch gewoon naar de show moeten komen kijken”

AD/Daily Mail Ongezien én gevaarlijk: cameraboot zorgt voor chaos bij start van triatlon

26 juli Ongeziene start in het triatlon op de Olympische Spelen. Terwijl het startschot weerklonk en er heel wat atleten van het ponton sprongen, lag er nog een cameraboot in de weg die ei zo na over een deelnemer voer. De start moest uiteindelijk hernomen worden.