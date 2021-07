Simone Biles deelt post die uitlegt waarom we forfait moeten steunen: “Al meer trauma’s doorstaan ​​dan meesten ooit zullen meemaken”

Olympische SpelenZelf gaat ze niet te diep in op haar mentale struggles. Dus deelde turnvedette Simone Biles (24) een lang bericht van voormalig gymnaste en coach Andrea Orris, die aantoont dat de Amerikaanse op jonge leeftijd al tal van watertjes doorzwom. “Ze verdient het niet om veroordeeld te worden. Omdat ze, één, een mens is, en twee, alles voor deze sport heeft gedaan.”

Zelf wilde Simone Biles niet veel kwijt over haar mentale strubbelingen, waardoor ze op de Olympische Spelen gisteren uit de landencompetitie stapte en een dag later ook te kennen gaf niet deel te nemen aan de individuele allroundfinale. “Ik worstel intern met wat dingen”, vertelde ze bij VTM Nieuws. “Ik zit met demonen in het hoofd”, klonk het later ook.

Her en der worden er vragen gesteld bij haar handelen. En wordt er gezocht naar redenen en verklaringen. Zelf ging Biles daar niet op in, maar nu stuurt ze wel een boodschap de wereld in. Niet zelf geschreven, de 24-jarige turnvedette deelt een post van voormalig turnster en coach Andrea Orris. Met als titel: ‘Waarom we Biles’ beslissing om niet deel te nemen aan de teamfinales moeten steunen’. Een uiteenzetting waar Biles zich in kan vinden - ze deelde de tekst dus op haar Instagram-stories.

De volledige post van Andrea Orris:

“Ik geraak zo gefrustreerd over de opmerkingen over Simone Biles. Dat ze mentaal niet sterk is. Of dat ze haar team in de steek laat.”

“We hebben het over hetzelfde meisje dat gedurende haar hele kinder- en tienerjaren door de team‘dokter’ (Larry Nassar, die veroordeeld werd voor jarenlange seksueel misbruik binnen de Amerikaanse gymnastiekfederatie, red.) werd misbruikt, een wereldtitel in het allround won terwijl ze een niersteen had, haar lichaam een extra jaar trainde door de coronapandemie, zo veel nieuwe elementen in haar oefening toevoegde dat de juryleden letterlijk niet wisten hoe die te beoordelen omdat ze haar tijd ver vooruit was, en talloze andere obstakels kende waar we niet eens weet van hebben. Dit alles zonder haar verantwoordelijkheden tegenover sponsors, de media en persoonlijke relaties te vergeten.”

“Dit meisje heeft op 24-jarige leeftijd meer trauma’s doorstaan ​​dan de meeste mensen ooit in hun leven zullen doormaken.”

“Voor niet-gymnasten is het misschien moeilijk te begrijpen. Maar het feit dat ze in de lucht haperde en een 1,5-draai deed in plaats van een 2,5 is effectief a big deal. Dat is angstaanjagend. Ze had ernstig gewond kunnen raken door in de lucht te verdwalen. Het feit dat ze op een of andere manier op haar voeten landde, toont hoe ervaren en ongelofelijk ze is. Een kleine verkeerde beweging kon het einde van haar carrière betekenen. Of nog erger: ze kon levensgevaarlijk gewond geraken.”

“Dat ze nadien op eigen houtje uit de competitie stapte, betekent dat alles waar ze intern mee struggelt serieus moet worden genomen. Zeker gezien wat ze al presteerde en meemaakte. Ondanks ze het probeert uit te leggen, zullen we haar worstelingen nooit volledig kennen. Ze verdient respect en medeleven. Ze verdient het niet om veroordeeld te worden. Omdat ze, één, een mens is, en twee, alles voor deze sport heeft gedaan.”

