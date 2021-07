Sarah De Bie apetrots op echtgenoot Wout van Aert: “Hij heeft de koning al aan de lijn gehad”

“Het lijkt niet echt”, vertelt Sarah De Bie in het VTM Nieuws. “Ik heb het natuurlijk vanop een afstand beleefd, maar ik ben super trots op wat hij gedaan heeft vandaag. Ik was redelijk ontspannen, dat is meestal een goed teken. We hebben op een groot scherm de koers gevolgd. We hoopten op goud, maar toen Carapaz wegreed hoopten we gewoon dat die zilveren medaille er nog in zat. Ik ben trots dat hij het toch nog kon afmaken.” Ze had vlak na de aankomst al telefonisch contact met haar echtgenoot. “Ik was niet de eerste, want hij had ook de koning al aan de lijn gehad. Hij leek heel tevreden.”