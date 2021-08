Sacoor én Kevin Borlée rechtstreeks naar halve finales 400m: “Het gevoel zit goed”

In tegenstelling tot gisteren ‘maar’ twee Belgen in de ochtendsessie van het atletiektoernooi op de Spelen in Tokio. Met Jonathan Sacoor en Kevin Borlée kwamen twee landgenoten uit in de reeksen van de 400m. Sacoor mocht als eerste de spits afbijten, de 33-jarige Borlée was in de tweede reeks aan de beurt.