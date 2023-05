Rusland rekent op 180 atleten op Olympische Spelen in Parijs

Rusland heeft de rekening al gemaakt: zoals de zaken er nu voor staan, kan het over 450 dagen in totaal 180 atleten naar de Olympische Spelen in Parijs sturen. Dat is althans het totaal waar sportminister Oleg Matytsin aan komt nu er steeds meer internationale sportfederaties Russische sporters in competitie laten uitkomen. Zo treden op het WK judo, dat zondag in Doha begint, 20 Russische atleten aan onder neutrale noemer. Uit protest trok Oekraïne zijn 14 judoka’s terug.

Sinds het Internationaal Olympisch Comité op 25 januari de facto weer het licht op groen zette voor de deelname van individuele Russische (en Wit-Russische) sporters aan internationale sportcompetities, is hun sportminister Oleg Matytsin aan het tellen gegaan. “Twaalf olympische en dertien niet-olympische sportfederaties steunen de terugkeer van Russische atleten,” zei Matytsin, volgens het Russische persagentschap TASS. “Negen anderen stelden nog geen duidelijke richtlijnen op.”

En zo komt Matytsin uit op een 180-tal atleten die zich kunnen kwalificeren voor Parijs 2024, zo gaf hij tijdens een meeting met president Poetin mee: “Als ze voldoen aan de selectiecriteria en als die niet meer beduidend veranderd worden. Om die reden is het belangrijk om de dialoog met de federaties gaande te houden en onze belangen te verdedigen met de hulp van bevriende landen.”

Voor alle duidelijkheid: het IOC nam nog geen beslissing over hun deelname aan de Spelen. Matytsin: “En die zal niet genomen worden voor 26 juli 2023.” Dat is exact een jaar voor de openingsceremonie in Parijs. IOC-voorzitter Thomas Bach bleef tijdens zijn persconferentie eind januari nog op de oppervlakte over die deadline en sprak over: “Te gepasten tijde.”

Wel staat vast, en dat bevestigde Matytsin, dat Rusland geen teams mag sturen naar de Spelen, terwijl ze in Tokio wel aanwezig waren in het handbal, basketbal, volleybal, waterpolo en rugby 7.

In Tokio traden de Russische atleten aan onder de noemer ‘ROC’, een acroniem voor ‘Russian Olympic Committee’. Die sanctie werd hen opgelegd wegens hun betrokkenheid in een grootschalige dopingoperatie. Nu zit Rusland op de strafbank omwille van de invasie in Oekraïne. In Tokio wist 335 Russische atleten toch in totaal 71 olympische medailles te winnen, goed voor een vijfde plek van ‘ROC’ in de stand - dat waren méér atleten en méér medailles dan vier jaar eerder in Rio.

World Athletics was de eerste om te melden dat Russische atleten niet welkom zijn op internationale competities, zo lang het conflict in Oekraïne niet is opgelost. De internationale federaties van de paardensport, ijshockey, basketbal en badminton sloten zich daar al bij aan. Het schermen, tennis, moderne pentatlon, worstelen, tafeltennis, taekwondo, triatlon en skating zetten hun deur wel open.

Zij kregen navolging van de Internationale Judofederatie (IJF) die besliste dat Russische atleten welkom zijn op het WK judo, dat zondag in Doha begint. Twintig judoka’s kregen het groen licht, acht anderen werden geweigerd, na een controle van hun background. Dat zette Oekraïne aan tot een boycot van het WK. “Er zitten dienstplichtigen tussen de namen die Rusland registreerde," reageren ze. “We zijn ontgoocheld in de IJF en nemen daarom niet deel.” Oleg Matytsin noemde het dan weer discriminatie dat Russische atleten onder neutrale vlag moeten uitkomen.

In het schermen krijgen de Russische sporters dan weer af te rekenen met andere problemen. De Internationale Schermfederatie laat hen wel toe op de competities, maar dat leidde ertoe dat de organiserende landen die evenementen prompt annuleerden. Zo schrapten Finland, Duitsland en Frankrijk een Wereldbeker die meetelt voor de olympische kwalificaties. Bovendien schreven meer dan 300 schermers een open brief aan hun federaties en het IOC met de vraag om de Russische atleten te weren. Het maakt alleen maar duidelijk hoe groot de verdeeldheid is in de sportwereld over de kwestie.

