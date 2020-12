Rusland niet welkom op Olympisch Spelen in Tokio en Winterspelen Peking 2022

Meer sport Voormalig sprinter Bobby Joe Morrow, drievoudig olympisch kampioen, is overleden

31 mei De gewezen Amerikaanse sprinter Bobby Joe Morrow is op 84-jarige leeftijd overleden. Tijdens de Olympische Spelen van 1956 in Sydney veroverde hij drie gouden medailles, op de 100, 200 en 4x100 meter. Morrow stierf in zijn huis in het Texaanse San Benito, zo deelde zijn familie mee.