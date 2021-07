Rusland bijt fel van zich af na insinuaties over ‘niet-propere’ race: “Verbaal zweet uit de mond van gefrustreerde atleten”

“Ja, we zijn op de Spelen. Of iemand dat nu leuk vindt of niet”, schrijft het Russisch Olympisch Comité op Twitter. Nochtans is Rusland wegens een dopingschandaal geschorst voor alle internationale evenementen, maar sporters die kunnen aantonen dat ze zich altijd aan de regels hebben gehouden, mogen wel aantreden onder de neutrale vlag van het Russisch Olympisch Comité.

Dat is niet naar de zin van de Amerikaanse zwemmer Ryan Murphy. Die zag de Rus Evgeny Rylov vrijdag net voor zijn neus het goud wegkapen op de 200 meter rugslag. In de mixed zone na de race uitte de Amerikaan zijn ontevredenheid. “Het is een enorme mentale last voor mij om telkens weer te zwemmen in een race die waarschijnlijk ‘niet proper’ is. Maar het is niet anders”, sakkerde Murphy. “Mensen die de situatie veel beter dan mij kennen, hebben deze beslissing genomen. Ik kan niet én me voorbereiden op de Spelen én druk zetten op personen die deze beslissingen nemen om ze te doen inzien dat ze fout zijn.”