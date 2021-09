Rolstoeltennisser Joachim Gérard stelt het goed na spoedopname in Tokio: “Hij heeft even nood aan rust”

Rolstoeltennisser Joachim Gérard (32) is woensdagavond met spoed opgenomen in een ziekenhuis in Tokio. Eerste onderzoeken wijzen in de richting van een cardiologisch probleem. Dat meldt het Belgisch Paralympisch Comité (BPC).

Gérard werd “plots en totaal onverwacht onwel”. “De spoeddiensten waren snel ter plaatse en brachten Joachim Gérard naar het ziekenhuis. Hij was toen opnieuw bij bewustzijn en kon antwoorden op vragen. Eerste onderzoeken wijzen in de richting van een cardiologisch probleem. Gérard moet in het ziekenhuis blijven voor verdere observatie en onderzoek”, klonk het in eerste instantie.

Olek Kazimirowski, de delegatieleider van Team Belgium op de Paralympische Spelen in Tokio, kwam donderdag in een persmoment meer toelichting gegeven. Volgens hem gaat het gezien de omstandigheden goed met Gérard, maar de paralympiër blijft voorlopig wel in het ziekenhuis om te weten te komen wat er juist met hem gebeurd is.

“Ik wil in eerste instantie een positieve boodschap uitsturen naar zijn vrienden, familie en fans”, begon Kazimirowski zijn uitleg. “Het gaat goed met Joachim. Hij wordt goed verzorgd door het medische team in het ziekenhuis hier in Tokio en door onze eigen dokters. We staan ook in contact met dokters in België. Joachim heeft nu even nood aan rust. Hij is bij bewustzijn en kan antwoorden op vragen.”

Kazimirowski legde uit wat er juist gebeurde met de rolstoeltennisser. “Gisteren in de late namiddag/vroege avond was er een samenkomst met een deel van het Belgische team om een aantal atleten die deze morgen terugkeerden naar België uit te zwaaien. Joachim is toen plots onwel geworden. Onmiddellijk heeft de medische staf zich rond hem verzameld.”

“Ze hebben hem weer bij bewustzijn gebracht. Hij werd snel overgebracht naar het ziekenhuis in Tokio. Vandaag ondergaat hij extra onderzoeken. Zo willen we te weten komen wat er gebeurd is. De eerste conclusies wijzen op een cardiologisch probleem. Maar het is nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken. Joachim heeft ook geen verklaring voor wat er is gebeurd.”

“We hebben hem deze morgen gezien”, ging Kazimirowski verder. “Hij is vermoeid, had een lange nacht, maar het gaat met hem. Hij recupereert nu, maar zit vol positieve energie. Hij hoopt dat de Belgische atleten op deze Spelen nog veel medailles winnen en denkt aan hen.”

Het seizoen van Gérard lijkt voorbij. “Zijn seizoen is inderdaad in grote mate verstoord”, aldus Kazimirowski. “Het is nog te vroeg om te zeggen in welke mate. De kans is zeer groot dat hij de US Open mist, maar dat moet nog bevestigd worden in de komende dagen. Hij wilde rechtstreeks van Tokio naar New York reizen, maar zal hoogstwaarschijnlijk nu een rustpauze nemen.”

