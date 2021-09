Rolstoeltennisser Joachim Gérard met spoed overgebracht naar ziekenhuis Tokio

PORTRET. Jacques Rogge, een diplomaat uit vervlogen tijden: “Ik was liever ‘Keizer van Herentals’ geweest”

30 augustus Twaalf jaar lang was hij de machtigste Belg van de wereld: Jacques Rogge. De zeiler en dokter die van 2001 tot 2013 voorzitter was van het Internationaal Olympisch Comité, is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was een leider uit vervlogen tijden, een slimme diplomaat die in de media liefst aan de oppervlakte bleef, en zijn reputatie vooral achter de schermen opbouwde. Mr. Clean werd hij soms genoemd, ook omdat hij de strijd tegen doping aanging. De vlaggen van het IOC zullen overal te wereld vijf dagen halfstok hangen.