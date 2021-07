Roeiers Niels Van Zandweghe en Tim Brys grijpen net naast medaille: “Uzelf smijten, dat moet hé als je wil winnen”

OLYMPISCHE SPELEN Hitte zorgt voor moordende omstandig­he­den op tennisbaan, organisa­tie grijpt in: matchen starten pas vanaf 15 uur

28 juli De weersomstandigheden in Tokio spelen de tennissers flink parten op de Olympische Spelen. Paula Badosa werd per rolstoel afgevoerd, Novak Djokovic klaagt en Daniil Medvedev laat met enkele scherpe uitspraken niets aan de verbeelding over. De ITF grijpt nu in door het startuur van de eerste wedstrijden te laten verlaten naar 15 uur.